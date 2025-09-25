Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
INCESTO

Conheça Pâmela Urach: irmã de Andressa que vai gravar conteúdo +18 com ela

Quem é Pâmela Urach, a caçula que seguiu os passos da irmã no conteúdo adulto

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

25/09/2025 - 16:52 h
Pâmela e Andressa Urach, irmãs que fizeram parceiria em vídeo adulto
Pâmela e Andressa Urach, irmãs que fizeram parceiria em vídeo adulto

A criadora de conteúdo adulto, Andressa Urach, anunciou nesta quinta-feira, 25, que fará um vídeo + 18 com sua irmã de sangue, Pâmela Urach, de 25 anos. Porém, a parceria entre as duas irmãs não fica somente nos vídeos, visto que Pâmela é agenciada por Andressa em sua carreira de criadora de conteúdo adulto.

Sua trajetória na indústria adulta iniciou neste ano de 2025, em julho, onde Andressa anunciou que Pâmela mostrou interesse em adentrar na carreira durante o programa SuperPop.

Gerenciamento de carreira

Pâmela é a primeira “cliente” do projeto “Madrinha Urach”, um plano de gerenciamento de carreira que vai prestar apoio a mulheres que gostariam de estrear na carreira de conteúdo adulto.

"Eu sou empreendedora, né? Eu tenho um projeto agora que se chama Madrinha Urach, porque tem meninas como ela [Pâmela] que não sabem como é o conteúdo adulto. Então, estarei assessorando elas”, contou Andressa durante o programa.

Redes sociais

Pâmela conta com uma conta no Instagram de 43 mil seguidores, além de seu perfil oficial no X, antigo Twitter, que conta com 4.1967 seguidores. Ou seja, no total Pâmela soma 47.196 seguidores.

Andressa Urach anuncia parceria com a própria irmã
Andressa Urach anuncia parceria com a própria irmã | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Conteúdo +18

Pâmela Urach utiliza o site Privacy, para postar seus vídeos e fotos +18, no total atualmente ela soma 69 mídias englobando os dois formatos.

“Sou irmã de sangue da @andressaurach, seguindo os passos da minha irmã nesse novo mundo, já estou amando vem me conhecer profundamente e conversar cmg no direct. E filha de @Carlos urach tenho 25 aninhos” diz Pâmela na bio de seu perfil.

Assinatura

As assinaturas do perfil de Pâmela variam de acordo com a quantidade de meses de conteúdo assinados:

  • Um mês: R$ 40;
  • Três meses: R$ 108;
  • Seis meses: R$ 204.

x