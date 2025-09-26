Menu
LESÃO

Gracyanne Barbosa sofre acidente e vai parar no hospital

Acidente aconteceu no fim de uma apresentação da famosa

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

26/09/2025 - 9:34 h
Gracyanne Barbosa
Gracyanne Barbosa -

A musa fitness Gracyanne Barbosa, de 42 anos, sofreu uma lesão durante a gravação da Dança dos Famosos, da TV Globo, na noite de quinta-feira, 25. O acidente aconteceu no fim de sua apresentação de lambada.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, ela conseguiu concluir a coreografia, mas depois sentiu fortes dores no joelho e foi encaminhada ao hospital para realizar exames. A famosa rompeu um tendão no joelho.

“Estou no hospital. Rompi o tendão do joelho após me lesionar no fim da apresentação de hoje. Ainda não sei como será a recuperação, e se precisará de cirurgia”, disse Gracyanne em entrevista ao jornalista Lucas Pasin.

Gracyanne ainda não sabe se poderá continuar na competição da Dança dos Famosos. A equipe da influenciadora foi procurada, e este texto será atualizado quando houver resposta. Nas redes sociais, ela postou um vídeo em que aparece mancando. “Manca mas feliz”, escreveu na legenda.

Ela perdeu 10kg ao longo da competição. No Domingão do dia 14 de setembro, ela contou que reduziu de 40 para 20 a quantidade de ovos que come por dia e desabafou.

“Passei a vida inteira no meio artístico ouvindo que com meu físico e corpo masculino eu não ia chegar em lugar nenhum e não ia ter espaço. Hoje tô aqui feliz, emocionada e provando pra mim mesma que não existe corpo ideal para fazer nada e muito menos para dançar”, disse.

x