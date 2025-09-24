Gracyanne Barbosa faz comentário inesperado sobre atuação de Belo

Em sua publicação, Belo deu mais detalhes sobre seu personagem - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Gracyanne Barbosa usou suas redes sociais para comentar sobre a participação de seu ex-marido, o cantor Belo, na nova novela da TV Globo, chamada “Três Graças”. A influenciadora elogiou o pagodeiro e afirmou que estava feliz em vê-lo realizar um sonho.

“Você é grandioso em tudo que faz, um artista completo. Muito orgulhosa e feliz por você estar realizando esse sonho, parabéns”, escreveu ela na publicação do famoso, que celebrou a nova conquista.

Em sua publicação, Belo deu mais detalhes sobre seu personagem. “Vem aí um novelão! Três Graças, sua próxima novela das nove, estreia dia 20 de outubro. Eu estarei na periferia de São Paulo como Misael, um homem de princípios fortes cujo mundo vira do avesso após perder sua esposa por um crime ligado a remédios falsos”, contou.

Sobre Três Graças:

Três Graças vem para substituir o remake da novela “Vale Tudo” no horário nobre da Globo. A trama conta a história de três mulheres de uma mesma família que engravidaram na adolescência e lidam com as consequências do ato.

A novela ainda aborda a máfia por trás de uma farmácia renomada, que distribui remédios para uma população carente. O elenco conta com Sophie Charlotte, Grazi Massafera, Dira Paes, Murilo Benício e muitos outros atores de peso.