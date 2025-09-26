Elevador, praia e cachoeira: os luxos da mansão de Rodrigo Faro

mansão de Rodrigo Faro - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A residência de Rodrigo Faro em Alphaville, na Grande São Paulo, não é apenas uma casa — é quase um resort particular. Avaliada em cerca de R$ 15 milhões por publicações de entretenimento, a mansão reúne elementos raros no mercado residencial brasileiro, como praia artificial com 500 mil litros de água e fundo de areia, ilhas, cachoeira e até elevador interno.

Praia particular no quintal

O ponto alto da área externa é, sem dúvidas, a “praia” do apresentador. Formada por piscinas contíguas com fundo de areia, o espaço reproduz visual e sensação do litoral. Segundo Faro, o espelho-d’água possui cerca de 500 mil litros, exigindo cuidados específicos de manutenção.

Por exemplo, o fundo de areia impede o uso de aspiradores comuns, então o apresentador costuma recolher resíduos com uma pequena “redinha”, brincando sobre o trabalho que isso dá.

Além do volume de água, o projeto inclui ilhas paisagísticas e uma cachoeira, criando uma experiência de lazer que raramente aparece em residências urbanas. O conjunto transforma o quintal em um verdadeiro cenário de resort, que combina estética e funcionalidade.

Elevador e soluções de conforto



Outro destaque da propriedade é o elevador residencial, um recurso de alto padrão que facilita a circulação entre os andares e aumenta o conforto para todos os moradores, de crianças a idosos. Em reportagens e bastidores de TV, o equipamento já foi exibido funcionando, reforçando a proposta de comodidade do imóvel.

O espaço de lazer ainda conta com piscina dividida por deque de madeira e integração visual com as ilhas e cachoeira, soluções que geralmente aparecem mais em hotéis e clubes do que em casas privadas.

Fachada e porte arquitetônico

A mansão chama atenção também por sua porta monumental, que se estende do térreo ao segundo andar, criando um gesto arquitetônico de grande impacto. Fachada, desníveis generosos e volumes integrados reforçam a estética de luxo contemporâneo e tornam cada aparição do imóvel nas redes sociais ainda mais impressionante.

Alphaville: endereço valorizado e seguro

O bairro planejado onde a casa está localizada é outro fator de destaque. Alphaville reúne condomínios de alto padrão, moradores famosos e infraestrutura completa, tornando a região um dos endereços mais cobiçados da Grande São Paulo. A presença de celebridades aumenta a visibilidade e alimenta a curiosidade do público por imóveis que misturam luxo e exclusividade.

Home resort: lazer completo sem sair de casa

A mansão de Faro exemplifica a lógica do home resort, conceito em que a residência oferece experiências típicas de hotéis ou clubes dentro do próprio lote. Combinando praia artificial, ilhas, cachoeira e infraestrutura de apoio, a casa oferece lazer completo sem a necessidade de sair de casa. Esse modelo tem se popularizado no segmento premium, indo além de metragem e acabamento e priorizando experiência e conforto.

Bastidores e manutenção

Apesar da escala e do luxo, Rodrigo Faro compartilha detalhes práticos sobre a manutenção do imóvel. Ele mesmo participa da limpeza da praia artificial, explicando como o fundo de areia exige estratégias diferentes e reforçando a conexão entre estilo de vida e rotina cotidiana.

Mesmo com tanta visibilidade, o endereço não se tornou ponto de visitação: aparições são controladas, em contextos profissionais ou nas redes sociais, mantendo a privacidade da família.

Valor percebido e tendência de mercado

O conjunto de elementos raros e o bairro valorizado sustentam a percepção de alto valor do imóvel.A praia artificial, ilhas, cachoeira e elevador destacam a casa no cenário brasileiro, enquanto Alphaville agrega segurança e infraestrutura de excelência.

Para o público, é um verdadeiro espetáculo visual; para o mercado, um exemplo de como projetos de luxo podem unir experiência, estética e exclusividade.