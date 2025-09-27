Espetáculo com Wagner Moura terá sessões extras em Salvador

Turnê mundial estreia em Salvador, onde o espetáculo fica em cartaz de 3 a 12 de outubro. - Foto: Caio Lírio

O público soteropolitano esgotou rapidamente os ingressos do espetáculo “UM JULGAMENTO – depois do Inimigo do Povo”, estrelado por Wagner Moura.

Em resposta à alta demanda, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) anunciou duas sessões extras em Salvador, que acontecem nos dias 4 e 11 de outubro, às 17h30, no Trapiche Barnabé.

A venda dos ingressos começa nesta segunda-feira, 29, ao meio-dia, pelo Sympla. Os valores variam entre R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira). Clientes Banco do Brasil têm desconto de 50%.

Dirigida por Christiane Jatahy, a montagem traz Wagner Moura como Thomas Stockmann, ao lado de Danilo Grangheia, Júlia Bernart, Fernanda Paquelet e Marcelo Flores.

O texto de Lucas Paraizo, escrito em parceria com Jatahy, revisita a clássica obra de Henrik Ibsen e discute temas como verdade, justiça e enfrentamento ao poder.

A turnê mundial estreia em Salvador, onde o espetáculo fica em cartaz de 3 a 12 de outubro. A realização é do CCBB, que em breve terá uma unidade em funcionamento no Palácio da Aclamação, reforçando a presença da instituição na cena cultural baiana.

Serviço