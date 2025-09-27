Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUCESSO DE PÚBLICO

Espetáculo com Wagner Moura terá sessões extras em Salvador

Texto de Lucas Paraizo, escrito em parceria com Jatahy, revisita a clássica obra de Henrik Ibsen e discute temas como verdade, justiça e enfrentamento

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

27/09/2025 - 14:26 h
Turnê mundial estreia em Salvador, onde o espetáculo fica em cartaz de 3 a 12 de outubro.
Turnê mundial estreia em Salvador, onde o espetáculo fica em cartaz de 3 a 12 de outubro. -

O público soteropolitano esgotou rapidamente os ingressos do espetáculo “UM JULGAMENTO – depois do Inimigo do Povo”, estrelado por Wagner Moura.

Em resposta à alta demanda, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) anunciou duas sessões extras em Salvador, que acontecem nos dias 4 e 11 de outubro, às 17h30, no Trapiche Barnabé.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A venda dos ingressos começa nesta segunda-feira, 29, ao meio-dia, pelo Sympla. Os valores variam entre R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira). Clientes Banco do Brasil têm desconto de 50%.

Dirigida por Christiane Jatahy, a montagem traz Wagner Moura como Thomas Stockmann, ao lado de Danilo Grangheia, Júlia Bernart, Fernanda Paquelet e Marcelo Flores.

O texto de Lucas Paraizo, escrito em parceria com Jatahy, revisita a clássica obra de Henrik Ibsen e discute temas como verdade, justiça e enfrentamento ao poder.

A turnê mundial estreia em Salvador, onde o espetáculo fica em cartaz de 3 a 12 de outubro. A realização é do CCBB, que em breve terá uma unidade em funcionamento no Palácio da Aclamação, reforçando a presença da instituição na cena cultural baiana.

Serviço

  • Local: Trapiche Barnabé, Comércio, Salvador
  • Datas extras: 4 e 11 de outubro
  • Horário: 17h30
  • Ingressos: Sympla (a partir de 29/09, meio-dia)
  • Preços: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Teatro wagner moura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Turnê mundial estreia em Salvador, onde o espetáculo fica em cartaz de 3 a 12 de outubro.
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Turnê mundial estreia em Salvador, onde o espetáculo fica em cartaz de 3 a 12 de outubro.
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Turnê mundial estreia em Salvador, onde o espetáculo fica em cartaz de 3 a 12 de outubro.
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Turnê mundial estreia em Salvador, onde o espetáculo fica em cartaz de 3 a 12 de outubro.
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x