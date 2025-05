Ainda é virgem? Bia do Brás abre o jogo sobre virgindade e dinheiro

Bia mudou de vida após o programa - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Beatriz Reis falou abertamente sobre sua vida após participar do BBB 24, que consagrou Davi Brito como campeão. Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, a influenciadora, que ficou conhecida como Bia do Brás, contou que ganhou muito dinheiro depois do programa e também respondeu sobre virgindade declarada no reality show.

“Graças a Deus, eu consegui. Eu e minha família somos muito simples, temos muito pé no chão e deu tudo certo. Eu ganhei o valor do prêmio e mais uma carreira”, disse ela, que ficou em quinto lugar na disputa pelo prêmio.

“Nós gastamos com consciência e também vejo a importância de aplicar para ter um retorno por outros caminhos. Eu também penso em ser empresária e abrir futuros negócios. É muito importante a serenidade e humildade”, completou.

Com relação a sua virgindade, ponto que foi revelado por ela durante o reality show, a jovem de 24 anos garantiu que segue intacta e não conquistou muitos rapazes depois da repercussão do programa.