Bia Miranda troca alianças com Gato Preto após polêmica

Bia Miranda e Gato Preto resolveram oficializar o relacionamento na madrugada deste domingo, 11. O casal compartilhou registros em que exibem as alianças de compromisso, com uma decoração romântica ao fundo.

“Não desiste de mim. Estou disposto a melhorar por você”, declarou o influenciador digital na legenda da publicação. Já Bia revelou que a troca dos anéis já havia passado da hora. “Finalmente né, quase um ano de namoro”, brincou ela.

Vale lembrar que os dois vivem um relacionamento de idas e vindas. Eles são pais de Maysha, que está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após nascer prematura em abril.

Abandono paterno

Bia e Gato Preto protagonizaram uma briga nas redes sociais pouco antes do nascimento da filha. A ex-Fazenda anunciou o fim do relacionamento com o rapaz, que posou ao lado de outras mulheres menos de 24 horas depois.

Após isso, a jovem foi dar à luz a filha deles no Rio de Janeiro, enquanto o pai estava em São Paulo. Ela ficou sozinha durante o nascimento da criança e recebeu uma visita do ex, DJ Buarque, após o parto.