Xamã retoma namoro com atriz global; veja foto do casal

ROMANCE NO AR

Xamã terminou o romance com a atriz - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Xamã e Sophie Charlotte reataram oficialmente o namoro. O cantor compartilhou uma foto coladinho com a atriz da Globo neste sábado, 10, em seu perfil do Instagram, assumindo publicamente o romance.

No registro, os dois aparecem lado a lado em Paris, na França, com a famosa Torre Eiffel de fundo e a canção “La Vie En Rose”, da cantora Édith Piaf, de trilha sonora especial do casal.

| Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Eles estavam separados desde o começo de março, quando a assessoria do rapper confirmou o término para a imprensa. Sophie também falou sobre o assunto durante uma entrevista, mas não deu muitos detalhes.

Entretanto, os dois foram vistos agarrados menos de um mês depois, durante a festa de aniversário da cantora Anitta, que reuniu diversos famosos. No registro, publicado pela própria artista internacional, o casal apareceu abraçado em frente ao palco.