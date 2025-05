Sertanejo famoso expõe atrito com Luísa Sonza: “desagradável”

Luísa Sonza tretou com o artista - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Gustavo Mioto surpreendeu os telespectadores do programa ‘Sabadou Com Virginia’, apresentado pela influenciadora digital Virginia Fonseca no SBT, ao revelar seu atrito com a cantora Luísa Sonza.

O cantor explicou que a loira fez uma piada indevida e acabou trocando farpas com ele. “Uma pessoa já foi desagradável comigo. Aconteceu uma vez. Foi a Luísa Sonza. Foi um momento desagradável”, disse ele.

“Não tinha intimidade e foi fazer uma brincadeira que não podia e que não devia. Ela [fez a brincadeira]. Rolou um bate-boca rápido, uma alfinetada”, completou ele, deixando claro que não mantém contato com a famosa.

Durante o bate-papo, Gustavo ainda relembrou outro episídio polêmico com a artista pop. “[Aconteceu] outras vezes também. Não sei se é uma pessoa desagradável, porque nunca convivi com a Luísa, mas situação foi desagradável. Quando me perguntam [sobre alguém que foi desagradável comigo] isso que me vem na cabeça”, concluiu.