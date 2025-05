Marrone bate a cabeça ao cair durante show; saiba detalhes

O cantor se acidentou durante um show - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Marrone passou por uma situação delicada na madrugada deste domingo, 11, durante um show em Goiânia, Goiás. O cantor, que faz dupla sertaneja com Bruno, se acidentou e caiu do palco, batendo a cabeça com força no chão.

A apresentação foi interrompida às pressas e o artista recebeu atendimento médico no local. “Machucou? Ele está bem?”, perguntou Bruno, visivelmente preocupado com o melhor amigo.

Minutos depois, Bruno voltou ao palco e encerou o show, alegando que Marrone já estava recebendo os cuidados necessários. “Ele bateu a cabeça, mas ele está bem. Está consciente, não está mal. Gente, fiquem com Deus, obrigado por tudo. Que Deus abençoe todos nós. O Marrone vai ficar bem”, disse ele.

O artista também fez um post nas redes sociais e atualizou os fãs sobre o estado de saúde do parceiro. “Está tudo certo com o Marrone, graças a Deus. O Marrone caiu do palco e quase me matou do coração. Mas não aconteceu nada com ele, só deu uns pontinhos na testa. Conversou comigo já, está tudo bem. Mas meu Deus, assustei muito”, explicou.

Confira o momento da queda: