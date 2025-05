Morre humorista Madruguinha do Brasil, aos 62 anos

Madruga do Brasil morreu vítima de um infarto fulminante - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O humorista Jailson da Silva, conhecido popularmente como Madruguinha do Brasil, morreu na madrugada deste sábado, 10, aos 62 anos. A informação foi confirmada por sua equipe nas redes sociais.

Segundo a publicação, Madruguinha, que trabalhava no SBT, foi vítima de um infarto fulminante. A família do humorista ainda pediu ajuda, via Pix, para o custeio do enterro.

"Amigos e fãs do Madruguinha, a notícia não é muito boa. Nosso grande Jaison, famoso Madruguinha, veio a óbito nessa noite. Ele teve um ataque fulminante", diz a publicação.

SBT lamenta morte

O SBT divulgou uma nota lamentando a morte de Madruguinha. O The Noite, programa que contava com o comediante no elenco, vai prestar uma homenagem na próxima segunda-feira, 12.

"O SBT lamenta profundamente o falecimento, na madrugada de hoje (dia 10), do humorista Madruguinha do Brasil, colaborador frequente do quadro Roda Solta, no programa 'The Noite' com Danilo Gentili. Na próxima segunda-feira, 12 de maio, o programa prestará uma merecida homenagem a essa figura tão querida pelo público, pela equipe do 'The Noite' e por todos do SBT", diz a nota divulgada pela emissora.