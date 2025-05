Preso por cavalo de pau, MC Ryan é solto após pagar fiança milionária

MC Ryan foi flagrado fazendo manobras com carro de luxo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor MC Ryan SP foi solto na manhã deste sábado, 10, após pagar fiança de R$ 1 milhão. A soltura foi determinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que também determinou que o funkeiro deverá comparecer mensalmente em Juízo para justificar suas atividades.

A prisão do artista aconteceu após ele ter sido flagrado realizando manobras com veículos de luxo no gramado do Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP).

Além da fiança, a Justiça paulista determinou outras condições para a sua liberdade provisória. O funkeiro também está proibido de mudar de endereço ou se ausentar do local onde reside por mais de oito dias, sem autorização judicial.

Na decisão, a Corte também proíbe o artista de frequentar bares, pontos de venda de drogas, prostíbulos ou locais onde haja notícia de consumo de drogas ou álcool.

Entenda a prisão

Nesta madrugada, o cantor MC Ryan SP realizou diversas manobras com um veículo de luxo, conhecida como "cavalos de pau", em Piracicaba (SP), mesmo local em que havia feito um show na noite anterior.

Segundo o boletim de ocorrência, guardas municipais faziam patrulhamento no bairro Alto quando foram acionados para conter um tumulto no estádio.

Nas redes sociais, o artista falou sobre o caso. “Fui fazer um show, tinha um espaço bem livre lá, onde não oferecia risco para ninguém. Acabei dando um cavalinho de pau e o contratante chamou a polícia. Estou aqui na delegacia só para esclarecimentos”, declarou.