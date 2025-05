Marrone sofreu corte no rosto após queda em show; confira boletim

O cantor foi levado às pressas ao hospital após o ocorrido - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

O cantor Marrone teve seu estado de saúde atualizado após sofrer um acidente na madrugada deste domingo, 11, durante uma apresentação em Goiânia, Goiás. Procurada pelo jornal ‘EXTRA’, a equipe do artista forneceu informações contidas no boletim médico dele.

“Marrone teve um corte próximo ao supercílio e na mão esquerda. Submetido a vários exames, o artista passa bem. Ele deverá ficar por 48 horas no hospital em observação”, explicaram em nota, revelando que ele está internado no Hospital Albert Einstein, em Goiânia.

Quem também se manifestou sobre a saúde do sertanejo foi o cantor Bruno, que faz dupla com ele. “Está tudo certo com Marrone, graças a Deus. O homem caiu do palco, quase me matou do coração, mas está tudo certo. Não aconteceu nada, só uns pontinhos na testa, conversou comigo já, está tudo bem. Eu me assustei muito. Graças a Deus está tudo certo”, disse ele no Instagram.

Relembre o acidente

O acidente aconteceu próximo ao fim da apresentação da dupla sertaneja. Marrone se desequilibrou e acabou caindo do palco, sendo socorrido à pressas pela equipe médica que estava no local.

O show precisou ser encerrado antes da hora pelo cantor Bruno, que tranquilizou os fãs ao falar que estava tudo bem com o amigo. “Ele bateu a cabeça, mas ele está bem. Está consciente, não está mal. Gente, fiquem com Deus, obrigado por tudo. Que Deus abençoe todos nós. O Marrone vai ficar bem”, explicou.