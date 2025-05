Relembre as polêmicas de MC Ryan, cantor preso ao dar “cavalo de pau”

MC Ryan cumula polêmicas - Foto: Foto: Reprodução | Youtube

MC Ryan SP ganhou os holofotes após ser detido neste final de semana. O cantor foi levado a uma delegacia após realizar manobras proibidas, conhecidas como “cavalo de pau”, no gramado do Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, São Paulo, na madrugada deste sábado, 10.

Entretanto, engana-se quem pensa que essa é a primeira polêmica que o funkeiro paulista se envolve. Conhecido da mídia há alguns anos, o famoso acumula problemas com shows, caso de agressão, perda de filho e outras confusões.

O portal A TARDE reuniu algumas das polêmicas mais famosas envolvendo o artista. Confira:

Perda de uma filha

Em 2022, o cantor passou por uma situação delicada em sua vida ao anunciar que a ex-namorada, Giulia Fianco, perdeu um filho que estava esperando dele. Ele fez um post em seu perfil do Instagram e contou detalhes sobre o ocorrido, exaltando a força da moça.

“Faz 4 meses que descobri que ia ser pai. Como todo moleque novo, fiquei sem acreditar, porém feliz porque também é meu sonho. Não falei nada na internet para os meus fãs... acredito muito em energia e decidi guardar para quando fosse nascer Mas hoje recebi uma mensagem da mãe da minha filha falando que nossa princesa tinha ido morar com Deus”, disse ele no texto.

Abordagem da polícia

Em abril de 2024, Ryan foi abordado pela polícia militar em São Paulo após apresentar irregularidades na Ferrari que estava dirigindo. Ele foi levado à Superintendência da Polícia Federal e precisou prestar depoimento no local.

Agressão contra a ex

Já em setembro do mesmo ano, o famoso foi acusado de agredir sua então namorada, Giovanna Roque. O jornalista Leo Dias expôs um vídeo em que Ryan aparece proferindo chutes contra a moça, que é mãe de sua filha, Zoe.

A influenciadora chegou a se pronunciar nas redes sociais sobre o ocorrido e alegou que foi um caso isolado, defendendo o rapaz. “Quebrei o telefone dele, foi para cima dele e ele acabou vindo para cima de mim também. Ele não é essa pessoa ruim que vocês estão pensando que ele é”, disse ela na época.

Ausência no Rock In Rio

Convidado para se apresentar no festival Rock In Rio 2024, no Rio de Janeiro, o funkeiro cancelou seu show um dia antes da data prevista. Ele chegou a compartilhar fotos no hospital, elegendo que foi internado com uma gripe, mas foi visto assistindo um jogo de futebol com a filha no mesmo dia do evento.

Término conturbado

A polêmica mais recente do famoso envolveu o fim de seu namoro com Giovanna Roque. A morena fez um post em seu perfil do Instagram no final de maio deste ano, anunciando que foi traída pelo famoso e o detonando.

“Eu estava completamente cega em acreditar que se poderia mudar alguém. Não se pode mudar quem não quer mudança. Essa é a verdade. Não existe mudança para lixo. E nunca haverá”, disse a moça

Ryan também se pronunciou sobre o assunto e negou as acusações de traição, afirmando que Giovanna entendeu tudo errado. “Eu não fiquei com ninguém, eu não traí a Giovanna”, disparou.