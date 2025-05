Cantora famosa expõe interesse em Cauã Reymond: “Meu sonho”

A loira revelou que sempre sonhou em ficar com Cauã - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Parece que as polêmicas recentes não interferiram na fama de Cauã Reymond com as mulheres. O ator teve seu nome citado pela cantora Gabi Martins durante uma brincadeira no podcast Puzzu Hot, exibido no Youtube.

Na ocasião, a loira foi questionada sobre quais famoso ficaria e revelou uma lista extensa. “Gustavo Mioto, Lucas Lima, Caio Castro, João Guilherme e Cauã Reymond”, disparou ela.

Não satisfeita em apenas citar o nome do intérprete do personagem César no remake da novela ‘Vale Tudo’, da TV Globo, a sertaneja confessou que sempre sonhou em ficar com o galã. “É o meu sonho”, disse.

No bate-papo, Gabi também contou que já trocou beijos com o ator José Loreto e que não ficaria com o cantor Matheus Vargas, filho de Leonardo. “Acho que no momento não”, confessou.

Polêmica com Cauã

Vale lembrar que Cauã Reymond tem se envolvido em uma série de polêmicas com os colegas de elenco de Vale Tudo. O ator foi acusado de falar mal da atuação de Bella Campos, seu par romântico na trama.

Segundo informações do jornalista Leo Dias, o famoso também foi acusado de ser ríspido com alguns artistas e de feder durante as gravações, alegando que não usa desodorante e exala odor de masculinidade.