Cantora sofre acidente, machuca olho e cancela show

A cantora ficou mal com o ocorrido - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Pocah precisou cancelar um show às pressas após sofrer um acidente na noite deste sábado, 10. A cantora fez um post em seu perfil do Instagram e revelou que um elástico com um pedaço de ferro bateu em seu olho momentos antes de subir no palco, comprometendo sua visão.

“Simplesmente eu estava me arrumando pro show, fui puxar um casaco, ele estava preso em algum lugar, eu puxei mais forte, elástico na ponta tinha um ferrinho e voltou com tudo no meu olho. Tá doendo muito, absurdamente”, disse ela.

Irritada com o ocorrido, a ex-BBB desabafou e contou que odeia cancelar compromissos de trabalho. “Além de toda dor, ainda tô com o coração apertado pelo cancelamento da minha participação na Agyto. Eu ODEIO cancelar qualquer compromisso de trabalho”, disparou.

Apesar do susto, Pocah garantiu que está bem. “Me sinto péssima por isso, de verdade. Mas nesse momento preciso me cuidar e ficar em observação. Quero deixar um beijo de carinho para todos os meus fãs e pedir que não se preocupem, vou ficar bem”, concluiu.