Karoline Lima faz desabafo sobre maternidade e web associa a ex

Karol e Éder no aniversário da filha - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Karoline Lima fez um desabafo emocionante sobre os desafios que enfrentou ao longo da maternidade solo. A influenciadora fez um post em comemoração ao Dia das Mães, neste domingo, 11, e confessou que foi humilhada e abandonada durante a gestação de Cecília, sua filha com Éder Militão.

“Eu sinto que devo comemorar esse dia até mais que meu aniversário, porque foi na maternidade que renasci.Eu já fui calada, humilhada, rejeitada, já fui piada, já fui enganada, roubada. Mas a minha filha não”, escreveu ela na legenda da publicação.

“É um orgulho olhar pra tudo que já aconteceu e ver que sigo cada vez mais inalcançável. Inabalável. Sou força na tempestade e nenhuma gota cairá sobre ela. Eu sou mãe e sou todo o resto também. Disso, ninguém nunca vai poder duvidar. Feliz nosso dia!”, completou.

Indireta?

Apesar de não ter citado o nome do ex no post, diversos internautas associaram a legenda como uma indireta para Militão. Já que ele e Karol estão enfrentando uma batalha judicial com relação ao valor da pensão alimentícia de Cecília.

“Só quem acompanha ela desde as antigas sabe sobre o que ela está falando. Um mulherão, grande transformação da nossa pezão kkk”, disse uma seguidora. “Passei pelo mesmo que a karol, sei bem do que ela está falando, não julguem, pois dói demais viver tudo isso”, alegou outra.

Karol pediu o reajuste de R$ 10 mil para R$ 60 mil por mês, se aproximando do estilo de vida que o craque do Real Madrid leva, ganhando cerca de R$ 80 milhões por ano com o clube espanhol.