Atores famosos trocam a fama por profissões inusitadas; veja a lista

Fernanda Machado ganhou notoriedade por sua atuação em 'Tropa de Elite' - Foto: Divulgação

A transição de carreira tem se tornado cada vez mais comum entre profissionais de diversas áreas, incluindo o meio artístico. Muitos atores, após anos de sucesso na televisão, decidiram seguir novos caminhos e se reinventar profissionalmente.

Para muitos, deixar a TV é uma forma de buscar novas oportunidades e reinventar a carreira em áreas como saúde, gastronomia e esportes.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

6 atores que trocaram de emprego

Davi Lucas – Psicólogo

O ex-ator Davi Lucas tem 29 anos e trabalha como psicólogo | Foto: Reprodução | TV Globo

Davi Lucas conquistou o público ainda jovem, participando de Alma Gêmea (2005), Minha Nada Mole Vida (2006), Beleza Pura (2008), Caras & Bocas (2009), Ti-Ti-Ti (2010), Malhação (2012) e Fina Estampa (2011).

Após anos de destaque na televisão, em 2016, ao fim de Êta Mundo Bom, ele decidiu dar um grande salto e mudar de carreira, trocando as câmeras pelo consultório de psicologia, área na qual atua atualmente.

Marcello Antony – Corretor de imóveis de luxo

Marcello Antony trabalha como corretor de imóveis de luxo | Foto: Reprodução | Instagram

O ex-ator da Globo é conhecido por papéis nas novelas Mulheres Apaixonadas (2003), Senhora do Destino (2004), Paraíso Tropical (2007), assim como outras 20 participações em novelas, além de mais de 20 trabalhos no cinema e teatro.

No entanto, Marcello decidiu mudar de vida e se mudou para Portugal. Lá, ele ingressou no mercado imobiliário e hoje trabalha como corretor de imóveis de luxo, auxiliando clientes na compra e venda de propriedades exclusivas.

Fernanda Machado – Professora de yoga e escritora

Fernanda Machado se tornou professora de yoga e escritora | Foto: Divulgação

Após se destacar em novelas como Alma Gêmea e Paraíso Tropical, Fernanda Machado optou por uma carreira voltada ao bem-estar. A atriz, que vive nos Estados Unidos há 10 anos, fez sua última novela em 2013. Ela se tornou professora de yoga e escritora, publicando livros que abordam temas como autoconhecimento e maternidade.

A jornada como escritora veio após enfrentar uma série de problemas que envolvem endometriose, ansiedade pós-parto, uma insônia persistente, uma perda gestacional e a perda do útero.



Gustavo Leão – Chef de cozinha

Gustavo Leão trabalha nos Estados Unidos com culinária | Foto: Reprodução | Instagram

Após o sucesso em Paraíso Tropical, Leão seguiu atuando em novelas. Fez Beleza Pura e Ti Ti Ti na Globo, Pecado Mortal (2013), Milagres de Jesus (2014) e O Rico e Lázaro (2017) na Record, entre outras. Também apresentou a TV Globinho (2009).

Após dez anos de atuação, descobriu sua paixão pela culinária e decidiu seguir a carreira de chef de cozinha. Ele atualmente trabalha nos Estados Unidos com confeitaria e também tem um food truck onde faz pizzas.

Erik Marmo – Modelo, video maker e dublador

Erik Marmo e a mulher, a modelo Larissa Burnier, 47 | Foto: Reprodução | Instagram

Ex-galã da TV Globo, Erik Marmo ganhou destaque como Cláudio em Mulheres Apaixonadas e participou de produções como The Purge, Animal Kingdom e o curta Alexis. Hoje, aos 47 anos e morando nos Estados Unidos, ele diversificou a carreira, atuando como modelo, dublador, produtor, video maker e apresentador.

Claudio Heinrich – Instrutor de jiu-jitsu

Claudio Heinrich atua como instrutor de jiu-jitsu | Foto: Reprodução

Aos 51 anos, Claudio Heinrich, ex-paquito e ator de novelas como Malhação (1995-1997), Uga Uga (2000) e Pecado Mortal, atua hoje como professor particular de jiu-jitsu. Formado em Jornalismo e Cinema, ele também mantém um canal no YouTube onde compartilha aventuras radicais pelo Rio de Janeiro, longe dos holofotes da televisão aberta.