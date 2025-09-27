Menu
CULTURA
LÍRIOS

Morre o cantor Christian, o "Julio Iglesias italiano", aos 82 anos

Cantor conquistou o público na década de 1980 com canções românticas que se tornaram sucesso em seu país

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

27/09/2025 - 18:10 h
Notícia foi confirmada pela família do cantor
Notícia foi confirmada pela família do cantor

A música italiana perdeu uma de suas vozes mais marcantes e queridas. O cantor Christian, carinhosamente apelidado de "o nosso Julio Iglesias italiano", faleceu nesta sexta, 27, aos 82 anos, encerrando uma jornada de vida dedicada à melodia e ao romance.

A notícia de sua morte, em Milão, foi recebida com tristeza por uma geração inteira que cresceu ao som de suas canções. Christian, que em sua juventude chegou a tentar a carreira de jogador de futebol antes de se dedicar à música, conquistou o público na década de 1980 com canções românticas que se tornaram sucesso em seu país.

Ele participou diversas vezes do prestigiado festival de Sanremo, obtendo grande reconhecimento em 1984 ao alcançar o terceiro lugar com a canção "Cara", uma de suas mais famosas.

Além de "Cara", Christian emplacou outros sucessos, como "Daniela", solidificando sua posição no cenário musical italiano. Ao longo de sua carreira, lançou álbuns como "Cuore in Viazo" (2000) e "Per Amore" (2007), mostrando sua longevidade artística.

A notícia de sua morte foi confirmada por sua família, deixando um legado de melodias que marcaram uma geração.

x