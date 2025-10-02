TURISMO
Conheça o Caribe barato que virou o novo queridinho dos brasileiros
Paraíso conquista viajantes com pacotes all inclusive mais em conta que praias brasileiras
Por Iarla Queiroz
Quando se fala em paraíso tropical, o Brasil sempre vem à mente com cenários como Lençóis Maranhenses e Fernando de Noronha. Mas, nos últimos anos, outro destino tem conquistado os brasileiros que sonham com águas cristalinas e areia branca: a República Dominicana.
Caribe no radar dos brasileiros
Com a desvalorização do Peso Dominicano frente ao Real, viajar para o país se tornou muito mais acessível. Pacotes all inclusive em resorts de Punta Cana, por exemplo, chegam a custar menos que estadias em pontos turísticos famosos do Nordeste.
De acordo com o Ministério do Turismo dominicano, o número de turistas brasileiros cresceu 70% em apenas dois anos, somando 120 mil visitantes.
Além das praias: história e cultura
Embora Punta Cana seja o cartão-postal, a capital Santo Domingo guarda um patrimônio histórico de peso. Primeira cidade fundada pelos colonizadores espanhóis nas Américas, ela preserva casinhas coloridas, ruas coloniais e museus que contam os primórdios do Novo Continente. Não à toa, a cidade é chamada de “coração da América”, com mais de 3 milhões de habitantes.
Resorts e gastronomia típica
Outro atrativo são os resorts animados, que unem festas badaladas, infraestrutura completa e a culinária local. Entre os destaques está a mamajuana, bebida típica feita com rum, vinho, raízes e mel. Hoje, é possível encontrar pacotes de uma semana por cerca de R$ 5 mil — muitas vezes mais baratos que uma viagem a Porto de Galinhas.
Dicas para planejar sua viagem
A República Dominicana é perfeita tanto para casais em lua de mel quanto para famílias em busca de descanso. A recomendação é evitar o período de junho a novembro, quando acontece a temporada de furacões, garantindo dias de sol e mar tranquilo.
