Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CHAPADA DIAMANTINA

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

No Dia Internacional do Café, o portal faz uma imersão no processo do grão premiado, revelando o papel da Indicação Geográfica e a luta pela qualidade

Brenda Lua Ferreira

Por Brenda Lua Ferreira

01/10/2025 - 7:00 h
O solo e o clima da Chapada Diamantina conferem a singularidade atestada pela Indicação Geográfica (IG)
O solo e o clima da Chapada Diamantina conferem a singularidade atestada pela Indicação Geográfica (IG) -

A Chapada Diamantina está consolidando sua posição como destino de excelência em turismo rural, e o portal A TARDE explorou os novos roteiros turísticos que fazem parte das Rotas Especiais da Chapada, caminhos que foram lançados durante a RuralTur, em Mucugê.

Seguindo esse percurso de descobertas, passando entre plantações, fabricação de embutidos e cultivo de abelhas, conforme a primeira matéria desta série especial, a próxima parada foi no Agrocafé Igaraçu, uma fazenda localizada na divisa entre Mucugê e Ibicoara, que oferece uma imersão completa no universo dos cafés especiais, com seus "grãos premiados", mostrando como a dedicação no campo se traduz em um produto premiado e reconhecido mundialmente. No dia Internacional do Café, o portal A TARDE te leva até o cantinho da fazenda.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na propriedade, o visitante é recebido por Tadeane Matos – agrônoma, pós-graduada em café e presidente da Associação dos Cafeicultores da Chapada Diamantina. Ela guia a experiência, detalhando o rigoroso processo que eleva o grão baiano à categoria specialty.

A visita é uma aula prática sobre a importância do selo de Indicação Geográfica (IG), que atesta a singularidade dos cafés da Chapada, e revela os desafios da mão de obra qualificada em uma região que produz cafés que já conquistaram o 2º lugar em concursos locais e venceram competições internacionais como o Cup of Excellence.

Por que Agrocafé?

A história do Agrocafé Igaraçu começa em 2018, mas suas raízes são mais profundas, vindo de uma família de cafeicultores, passando por bisa e avô de Tadeane. Localizada em uma área que, historicamente, pertencia ao distrito de Igaraçu (hoje Ibicoara e que fazia parte de Mucugê), a fazenda se tornou um ponto de excelência na produção de cafés especiais. A escolha do nome "Agrocafé" não é mero acaso.

A agrônoma e presidente da associação, Tadeane Matos, guia a imersão no Agrocafé Igaraçu
A agrônoma e presidente da associação, Tadeane Matos, guia a imersão no Agrocafé Igaraçu | Foto: Brenda Lua Ferreira/AG. A TARDE

“Esse nome agro para mim é muito forte porque eu sou agrônoma, então facilitou e ‘café Igaraçu’, porque café é o que eu vivo, né? E Igaraçu há 63 anos fazia parte de Mucugê e chamava ‘distrito Igaraçu’”, descreve Tadeane, ao explicar a origem do nome da propriedade.

O segredo do café especial: do pé à xícara

A visita ao Agrocafé Igaraçu se pauta em um princípio: qualidade acima de quantidade. Tadeane Matos conduz demonstrações, como a do grão antes de torrar e o processo de moagem, permitindo que os visitantes observem o cuidado minucioso em cada etapa.

"O café especial é esse cuidado que você tem desde o pé de planta, de você amar o que tá fazendo, você cuidar dele com amor e saber que tá transferindo pro outro algo de boa qualidade. O café tradicional, por outro lado, é um café que as pessoas não se preocupam tanto com a qualidade, apenas em produzir e vender", aponta a agrônoma.

A diferença está no processo de seleção e tratamento dos grãos, que Tadeane explica e demonstra. "Você seleciona os grãos desde o pezinho, desde a hora da colheita ali, grão por grão, madurinho por madurinho. Depois, vem a parte da secagem, classificação e torra, até chegar na xícara. Esse cuidado desde o pé da planta é o grande diferencial do café especial, porque a gente cuida desde sempre, desde o pé até a xícara", complementa.

Desafios da produção e mão de obra

Apesar da excelência do produto, a cafeicultura na Chapada Diamantina enfrenta desafios, especialmente na área de mão de obra. A busca por qualidade, que exige um trabalho mais dedicado e meticuloso, tem sido um obstáculo.

"É colocar na cabeça dos jovens, nas pessoas, nas novas gerações que você tem que produzir uma coisa de qualidade, e essa coisa tem que ter trabalho de verdade. E é por isso que eles acabam fugindo. Além disso, também tem outro ambiente aqui na região que são as grandes fazendas, né? Que também necessitam muito de mão de obra e acaba também indo para essas fazendas trabalharem”, conta Tadeane.

Essa dificuldade, muitas vezes, leva à necessidade de buscar trabalhadores de outros municípios, um desafio que Tadeane lamenta, pois a intenção da fazenda é sempre valorizar a mão de obra local.

Café premiado e a força da Indicação Geográfica (IG)

O trabalho de excelência do Agrocafé Igaraçu já rendeu frutos: em outubro de 2022, a fazenda foi premiada com o 2º lugar na categoria Café Natural em um concurso de qualidade promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), envolvendo os municípios de Mucugê, Ibicoara e Barra da Estiva.

Além do prêmio local, o café da Chapada Diamantina é reconhecido internacionalmente. A região é berço de grãos que venceram competições de prestígio, como o caso de um café de Piatã que, em 2022, sagrou-se campeão do Cup of Excellence, um dos principais concursos globais.

É na secagem, com supervisão minuciosa, que os grãos do Agrocafé Igaraçu ganham o sabor e o aroma
É na secagem, com supervisão minuciosa, que os grãos do Agrocafé Igaraçu ganham o sabor e o aroma | Foto: Brenda Lua Ferreira/AG. A TARDE

A valorização desse produto único é reforçada pela Indicação Geográfica (IG), um selo de reconhecimento de propriedade intelectual que liga a qualidade, reputação e características de um produto à sua origem geográfica e ao saber-fazer local. Quase todo o território da Chapada possui este selo.

"Com a IG, nós conseguimos a Aliança dos Cafeicultores, que está representando 24 municípios de todo o território da Chapada Diamantina. No ano passado, em 2024, recebemos o selo de certificação. Porque esse selo é mostrando para o mundo que os cafés da Chapada Diamantina são únicos no mundo”.

A IG, segundo Tadeane, não apenas agrega valor no mercado, mas também inspira os produtores locais: "Através deste selo, a gente vai mostrar para o nosso próprio povo, nosso próprio produtor de café, que ele produz um café de excelência”.

Como visitar o Agrocafé Igaraçu

Para quem deseja vivenciar essa imersão, o Agrocafé Igaraçu oferece visitas guiadas de até duas horas, que culminam com uma deliciosa degustação de café preparada pela própria Tadeane Matos.

Os valores variam entre R$35 e R$100 por pessoa, dependendo do tamanho do grupo. Quanto menor o grupo, mais exclusivo e, consequentemente, mais elevado o valor por visitante.

Excelência e paisagem: a fazenda Agrocafé Igaraçu produz o grão premiado
Excelência e paisagem: a fazenda Agrocafé Igaraçu produz o grão premiado | Foto: Brenda Lua Ferreira/AG. A TARDE

A próxima matéria vai mergulhar diretamente nos sítios do Galera e Frutas Vermelhas, especializadas em cultivos de mirtilo, framboesa, morango e amora, além de jardim sensorial de ervas finas. Será possível entender o processo de plantação, até a finalização, além de conhecer as histórias e tradição dos dois sítios mais renomados da Chapada Diamantina.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Agrocafé Igaraçu Bahia Café Especial cafeicultura chapada diamantina Cup of Excellence. Ibicoara Indicação Geográfica (IG) mucugê RuralTur turismo rural

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O solo e o clima da Chapada Diamantina conferem a singularidade atestada pela Indicação Geográfica (IG)
Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

O solo e o clima da Chapada Diamantina conferem a singularidade atestada pela Indicação Geográfica (IG)
Play

Simões Filho: suspeito de matar motorista é preso no HGE

O solo e o clima da Chapada Diamantina conferem a singularidade atestada pela Indicação Geográfica (IG)
Play

Vídeo: segundo suspeito por mortes de amigas em Simões Filho é preso

O solo e o clima da Chapada Diamantina conferem a singularidade atestada pela Indicação Geográfica (IG)
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

x