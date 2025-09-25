TURISMO
Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais
Em sua 21ª edição, evento transforma a cidade histórica de Mucugê em um palco de experiências com vinhos, queijos e muita cultura
A cidade histórica de Mucugê, no coração da Chapada Diamantina, deu início na noite desta quinta-feira, 25, à 21ª edição da Rural Tur. Considerada a maior feira rural do Brasil, o evento abriu suas portas prometendo, até o dia 27, transformar a cidade em um palco de experiências, celebrando a cultura, a gastronomia e as riquezas naturais da região.
Com a abertura oficial realizada no centro do município, a Rural Tur se consolida como um ponto de encontro para expositores, turistas e moradores, atraídos por uma programação que foge do convencional. A abertura contou ainda com uma palestra do ator e humorista, Luís Miranda, com a temática "Empreender com Sorriso - como encarar o ambiente de trabalho com motivação e bom humor". Na oportunidade, ele reservou um momento para responder as dúvidas dos expositores.
Durante os três dias de feira, os visitantes terão a oportunidade de mergulhar em rotas sensoriais dedicadas a produtos regionais, como vinhos, queijos, frutas vermelhas e cafés especiais, além de participar de vivências imersivas.
O evento valoriza a gastronomia local, com destaque para doces artesanais e produtos típicos da Chapada. Paralelamente, a programação é diversificada, incluindo a exposição de artesanato, apresentações de música, contação de histórias e manifestações culturais tradicionais.
"Agradeço ao Sebrae, aos produtores, organizadores e todos que contribuíram para que esta edição se tornasse realidade. Sejam bem-vindos e que a 21ª Rural Tur seja um marco para o turismo rural da Bahia e entre para a história de Mucugê", destacou Ana Hora Medrado, prefeita de Mucugê, em seu discurso na abertura da feira.
Vice-prefeito do município, Leandro Profeta destaca que o evento tem transformado o cenário da cidade, movimentando a economia e atraindo um grande público desde o primeiro dia. Ele celebra o sucesso da feira já no primeiro dia e diz que a intensa mobilização da prefeitura, em parceria com o Sebrae, para receber os expositores de todo o país, resultou na atração do público, que lotou o setor hoteleiro, os bares e os restaurantes locais.
"A Rural Tur aqui em Mucugê veio para mudar o nosso cenário. Hoje temos oito dias de trabalho árduo, junto com o pessoal do Sebrae, da prefeitura. Está sendo muito gratificante receber todos esses expositores do Brasil. Ainda é o primeiro dia e tem muita gente chegando para agraciar esse evento maravilhoso e nacional", disse.
O setor hoteleiro da cidade está lotado, bares e restaurantes cheios, muita gente em Mucugê já no primeiro dia e esperamos mais gente ainda nos próximos. É um evento com muita coisa bacana, muitos produtos e serviços
Toda a feira acontece em um cenário singular, aproveitando o charme arquitetônico de Mucugê, com seus casarões coloridos, ruas de pedra e a natureza, que a torna um destino turístico único.
A entrada para a Rural Tur é gratuita para o público em geral, embora a organização alerte que as vagas para as experiências sensoriais e vivências imersivas são limitadas. O evento segue até sábado, 27, prometendo movimentar a economia e o turismo da Chapada Diamantina.
Integração e Rotas Especiais
A Chapada Diamantina, conhecida por suas trilhas e paisagens exuberantes, agora aposta na criação de um novo modelo de turismo que valoriza as experiências sensoriais e a diversidade de sua produção local. Lideranças de 42 municípios da região se uniram para fundar a Integra Chapada, uma agência de desenvolvimento territorial com o objetivo de fortalecer a governança e impulsionar o turismo para além dos roteiros tradicionais de aventura.
Em entrevista ao Portal A TARDE, a secretária de Turismo de Lençóis e presidente da Integra Chapada, Laura Garcia, explica que a iniciativa busca ampliar o público da região, atraindo famílias, idosos e grupos com crianças através de rotas temáticas que mostram um lado mais rico e completo do território. O intuito, segundo ela, é promover o desenvolvimento local.
Dos 42 municípios que integram esse território vasto que é a Chapada Diamantina, saiu essa ideia de fortalecimento da governança. Nós conseguimos juntar lideranças desses municípios e fundamos essa agência de desenvolvimento territorial. A gente continua esse trabalho com o Sebrae para que a gente possa dar passos maiores e mais largos, em especial no desenvolvimento da Chapada Diamantina, na área do turismo
"A ideia é que a gente ajude a desenvolver as rotas especiais da Chapada, que envolvem rotas de cafés especiais, de vinhos, rotas sensoriais como as flores do deserto, óleos essenciais, charcutarias, queijarias. A ideia é mostrar todo esse potencial da Chapada Diamantina para além do turismo de natureza e mostrar que a região é mais do que aquela questão de só colocar um calçado de trilha e andar longas distâncias. A gente mostra hoje que a Chapada oferece experiência, e com essas experiências turísticas a gente consegue ampliar o nosso público. Hoje conseguimos atender famílias, idosos, grupos com crianças", pontuou Laura.
