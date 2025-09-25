Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

- Foto: Brenda Lua Ferreira | Ag, A TARDE

A cidade histórica de Mucugê, no coração da Chapada Diamantina, deu início na noite desta quinta-feira, 25, à 21ª edição da Rural Tur. Considerada a maior feira rural do Brasil, o evento abriu suas portas prometendo, até o dia 27, transformar a cidade em um palco de experiências, celebrando a cultura, a gastronomia e as riquezas naturais da região.

Com a abertura oficial realizada no centro do município, a Rural Tur se consolida como um ponto de encontro para expositores, turistas e moradores, atraídos por uma programação que foge do convencional. A abertura contou ainda com uma palestra do ator e humorista, Luís Miranda, com a temática "Empreender com Sorriso - como encarar o ambiente de trabalho com motivação e bom humor". Na oportunidade, ele reservou um momento para responder as dúvidas dos expositores.

Tudo sobre Turismo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante os três dias de feira, os visitantes terão a oportunidade de mergulhar em rotas sensoriais dedicadas a produtos regionais, como vinhos, queijos, frutas vermelhas e cafés especiais, além de participar de vivências imersivas.

O evento valoriza a gastronomia local, com destaque para doces artesanais e produtos típicos da Chapada. Paralelamente, a programação é diversificada, incluindo a exposição de artesanato, apresentações de música, contação de histórias e manifestações culturais tradicionais.

"Agradeço ao Sebrae, aos produtores, organizadores e todos que contribuíram para que esta edição se tornasse realidade. Sejam bem-vindos e que a 21ª Rural Tur seja um marco para o turismo rural da Bahia e entre para a história de Mucugê", destacou Ana Hora Medrado, prefeita de Mucugê, em seu discurso na abertura da feira.



Vice-prefeito do município, Leandro Profeta destaca que o evento tem transformado o cenário da cidade, movimentando a economia e atraindo um grande público desde o primeiro dia. Ele celebra o sucesso da feira já no primeiro dia e diz que a intensa mobilização da prefeitura, em parceria com o Sebrae, para receber os expositores de todo o país, resultou na atração do público, que lotou o setor hoteleiro, os bares e os restaurantes locais.

"A Rural Tur aqui em Mucugê veio para mudar o nosso cenário. Hoje temos oito dias de trabalho árduo, junto com o pessoal do Sebrae, da prefeitura. Está sendo muito gratificante receber todos esses expositores do Brasil. Ainda é o primeiro dia e tem muita gente chegando para agraciar esse evento maravilhoso e nacional", disse.

Leandro Profeta, vice-prefeito de Mucugê | Foto: Brenda Lua Ferreira | Ag, A TARDE

O setor hoteleiro da cidade está lotado, bares e restaurantes cheios, muita gente em Mucugê já no primeiro dia e esperamos mais gente ainda nos próximos. É um evento com muita coisa bacana, muitos produtos e serviços Leandro Profeta - vice-prefeito de Mucugê

Toda a feira acontece em um cenário singular, aproveitando o charme arquitetônico de Mucugê, com seus casarões coloridos, ruas de pedra e a natureza, que a torna um destino turístico único.

A entrada para a Rural Tur é gratuita para o público em geral, embora a organização alerte que as vagas para as experiências sensoriais e vivências imersivas são limitadas. O evento segue até sábado, 27, prometendo movimentar a economia e o turismo da Chapada Diamantina.

Integração e Rotas Especiais

A Chapada Diamantina, conhecida por suas trilhas e paisagens exuberantes, agora aposta na criação de um novo modelo de turismo que valoriza as experiências sensoriais e a diversidade de sua produção local. Lideranças de 42 municípios da região se uniram para fundar a Integra Chapada, uma agência de desenvolvimento territorial com o objetivo de fortalecer a governança e impulsionar o turismo para além dos roteiros tradicionais de aventura.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a secretária de Turismo de Lençóis e presidente da Integra Chapada, Laura Garcia, explica que a iniciativa busca ampliar o público da região, atraindo famílias, idosos e grupos com crianças através de rotas temáticas que mostram um lado mais rico e completo do território. O intuito, segundo ela, é promover o desenvolvimento local.

Dos 42 municípios que integram esse território vasto que é a Chapada Diamantina, saiu essa ideia de fortalecimento da governança. Nós conseguimos juntar lideranças desses municípios e fundamos essa agência de desenvolvimento territorial. A gente continua esse trabalho com o Sebrae para que a gente possa dar passos maiores e mais largos, em especial no desenvolvimento da Chapada Diamantina, na área do turismo Laura Garcia - secretária de Turismo de Lençóis e presidente da Integra Chapada

"A ideia é que a gente ajude a desenvolver as rotas especiais da Chapada, que envolvem rotas de cafés especiais, de vinhos, rotas sensoriais como as flores do deserto, óleos essenciais, charcutarias, queijarias. A ideia é mostrar todo esse potencial da Chapada Diamantina para além do turismo de natureza e mostrar que a região é mais do que aquela questão de só colocar um calçado de trilha e andar longas distâncias. A gente mostra hoje que a Chapada oferece experiência, e com essas experiências turísticas a gente consegue ampliar o nosso público. Hoje conseguimos atender famílias, idosos, grupos com crianças", pontuou Laura.