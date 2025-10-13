Jovem é preso na Bahia por extorsão ameaçando divulgar nudes

Suspeito foi encaminhado ao Conjunto Penal de Vitória da Conquista - Foto: Ilustrativa/Divulgação/PC-BA

Em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, um jovem de 21 anos foi preso suspeito de extorsão contra uma mulher, ameaçando divulgar fotos íntimas para obter dinheiro. A prisão ocorreu nesta segunda-feira, 13, segundo informações da Polícia Civil.

A vítima, que mora em João Pessoa, na Paraíba, começou a receber mensagens do suspeito em 10 de abril. Durante o contato, o homem se apresentou como membro de uma facção criminosa e passou a exigir valores em troca de não divulgar as imagens.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Temendo pela própria segurança, a mulher realizou duas transferências via Pix: R$ 4,5 mil na primeira e R$ 2 mil na segunda. Cinco dias depois, o suspeito voltou a procurá-la com outro número, solicitando mais dinheiro.

Ao ser localizado, o jovem teve apreendidos três celulares, um simulacro de pistola, nove cartões de débito e crédito e uma máquina de cartão. Ele foi encaminhado ao Conjunto Penal de Vitória da Conquista, onde permanece preso.