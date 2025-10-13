CRIME
Jovem é preso na Bahia por extorsão ameaçando divulgar nudes
Durante a prisão, foram apreendidos celulares, cartões, máquina de pagamento e um simulacro de pistola
Por Redação
Em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, um jovem de 21 anos foi preso suspeito de extorsão contra uma mulher, ameaçando divulgar fotos íntimas para obter dinheiro. A prisão ocorreu nesta segunda-feira, 13, segundo informações da Polícia Civil.
A vítima, que mora em João Pessoa, na Paraíba, começou a receber mensagens do suspeito em 10 de abril. Durante o contato, o homem se apresentou como membro de uma facção criminosa e passou a exigir valores em troca de não divulgar as imagens.
Temendo pela própria segurança, a mulher realizou duas transferências via Pix: R$ 4,5 mil na primeira e R$ 2 mil na segunda. Cinco dias depois, o suspeito voltou a procurá-la com outro número, solicitando mais dinheiro.
Ao ser localizado, o jovem teve apreendidos três celulares, um simulacro de pistola, nove cartões de débito e crédito e uma máquina de cartão. Ele foi encaminhado ao Conjunto Penal de Vitória da Conquista, onde permanece preso.
