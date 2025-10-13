Jovem é morto a tiros dentro de loja em destino turístico da Bahia

Crime aconteceu na Rua da Estação - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um jovem de 19 anos, Bento Gabriel Rocha Kroger, foi morto a tiros dentro de uma loja de açaí na tarde de domingo, 12, em Porto Seguro, na Bahia. Outra pessoa também foi baleada, mas sobreviveu.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua da Estação, na Aldeia Xandó. Bento estava próximo à porta da loja e carregava uma mochila quando o autor desceu de um carro, efetuou os disparos e fugiu.

No momento do ataque, um cliente e um atendente estavam no local. Assustados com os tiros, eles correram; um deles acabou sendo atingido, mas não corre risco de vida.

De acordo com a Polícia Civil, guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências são realizadas pela unidade policial para esclarecer as circunstâncias do crime, bem como sua autoria e motivação.