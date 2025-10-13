POLÍCIA
Jovem é morto a tiros dentro de loja em destino turístico da Bahia
Bento Gabriel Rocha Kroger foi baleado por atirador que estava dentro de um carro
Por Victoria Isabel
Um jovem de 19 anos, Bento Gabriel Rocha Kroger, foi morto a tiros dentro de uma loja de açaí na tarde de domingo, 12, em Porto Seguro, na Bahia. Outra pessoa também foi baleada, mas sobreviveu.
De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua da Estação, na Aldeia Xandó. Bento estava próximo à porta da loja e carregava uma mochila quando o autor desceu de um carro, efetuou os disparos e fugiu.
No momento do ataque, um cliente e um atendente estavam no local. Assustados com os tiros, eles correram; um deles acabou sendo atingido, mas não corre risco de vida.
De acordo com a Polícia Civil, guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências são realizadas pela unidade policial para esclarecer as circunstâncias do crime, bem como sua autoria e motivação.
