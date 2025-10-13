Após quatro dias, ônibus voltam a circular no Nordeste de Amaralina

A interrupção do serviço havia ocorrido na quinta-feira, 9 - Foto: Ag. A TARDE | Luan Julião

Os bairros que integram o Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, tiveram o transporte público retomado na manhã desta segunda-feira, 13, após quatro dias de suspensão.

Segundo informações da Secretaria de Mobilidade (Semob), os ônibus voltaram a circular por volta das 7h30 na região do Vale das Pedrinhas, Nordeste e Santa Cruz.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A interrupção do serviço havia ocorrido na quinta-feira, 9, em razão de protestos e episódios de violência registrados após o tiro que atingiu uma criança de 9 anos durante uma ação policial na região.

Protestos

Durante as manifestações, dois ônibus chegaram a ser atravessados em diferentes pontos, agravando o congestionamento na região. Já à noite, um coletivo foi incendiado nas imediações do Parque da Cidade, aumentando a preocupação entre motoristas e pedestres que passavam pelo local. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.

O secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, lamentou o episódio em uma publicação nas redes sociais. “Construir as coisas dá um trabalho grande. É fruto de muito suor, muito esforço e muita dedicação. Hoje nosso dia foi difícil. Uma pane elétrica pela manhã e um provável ato criminoso pela noite”, escreveu.

Investigação e ação policial

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do 30º Batalhão foram acionadas para averiguar a presença de cerca de 15 homens armados no Nordeste de Amaralina. Segundo a PM, os policiais foram recebidos a tiros e reagiram. Após o confronto, uma pessoa foi localizada ferida nas nádegas e socorrida ao hospital, sem confirmação da origem do disparo.

A Polícia Civil, por meio da 28ª Delegacia Territorial (DT/Nordeste de Amaralina), confirmou que a vítima é uma criança de 9 anos e que o caso está sendo investigado como “resistência”. A unidade realiza diligências para identificar a autoria do disparo.