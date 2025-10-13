PM dá tapa em rosto de mulher durante festa infantil em Salvador; assista

Caso ocorreu neste domingo, 12 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um policial militar agrediu uma mulher com um tapa no rosto, neste domingo, 12, durante uma comemoração do Dia das Crianças na Rua Baixa da Fonte, nas imediações do final de linha do bairro de Pirajá, em Salvador. O momento foi registrado em vídeo por pessoas que participavam do evento.

Nas imagens, é possível ver que um dos militares inicia uma discussão com a vítima, enquanto alguns moradores tentam intervir para evitar o conflito, entre eles, uma criança que se posiciona à frente da mulher. Mesmo assim, o policial desfere o tapa. Ao notar que estava sendo filmado, ele ainda tenta alcançar a pessoa que registrava a cena, mas é contido por outro agente.

Em nota enviada ao A TARDE, a Polícia Militar (PM) informou que os policiais pertencem à 9ª Companhia Independente (CIPM) e que estavam em perseguição a suspeitos que teriam atirado contra a equipe durante um patrulhamento na região.

O comunicado afirma ainda que, devido à presença de crianças na festa, os agentes “não revidaram os disparos”, mas acabaram sendo “hostilizados” por algumas pessoas no local.

"Diante da presença de diversas crianças e famílias na via, não houve revide por parte da guarnição, que adotou o acompanhamento tático e procedeu com o acionamento de outras equipes para garantir o controle da área e a segurança dos moradores".

A PM acrescentou que as imagens estão sendo analisadas em um processo administrativo. "A Corporação informa que as imagens divulgadas nas redes sociais estão sendo analisadas e que, por determinação do Comando da PMBA, a guarnição envolvida foi encaminhada à Corregedoria para prestar esclarecimentos, por meio dos procedimentos administrativos cabíveis", diz em nota.

Veja vídeo:

Confira a nota completa:

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) informa que, na tarde de domingo (12), por volta das 15h40, policiais militares da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pirajá) realizavam patrulhamento na Rua Baixa da Fonte, nas imediações do final de linha de Pirajá Velha, quando foram alvos de disparos de arma de fogo efetuados por indivíduos armados que se misturaram à população presente em uma comemoração local.

Diante da presença de diversas crianças e famílias na via, não houve revide por parte da guarnição, que adotou o acompanhamento tático e procedeu com o acionamento de outras equipes para garantir o controle da área e a segurança dos moradores.

Durante a ação, os policiais militares foram hostilizados por algumas pessoas presentes, inclusive com o arremesso de objetos, o que reforçou o cenário de tensão enfrentado pelas equipes na condução da ocorrência.

A Corporação informa que as imagens divulgadas nas redes sociais estão sendo analisadas e que, por determinação do Comando da PMBA, a guarnição envolvida foi encaminhada à Corregedoria para prestar esclarecimentos, por meio dos procedimentos administrativos cabíveis.

O Comando da PMBA registra que, ao longo do fim de semana, unidades da Corporação realizaram diversas ações sociais em alusão ao Dia das Crianças, tanto na capital quanto no interior, reforçando o caráter comunitário e preventivo da Instituição. Registra, ainda, que lamenta o fato ocorrido com a guarnição durante o cumprimento de sua missão de garantir a segurança da população.

A PMBA reitera que atua de forma técnica e proporcional, observando os protocolos operacionais, o respeito aos direitos humanos e a preservação da vida.