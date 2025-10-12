Mulher é presa suspeita de matar parceiro a facadas na Bahia

Mulher de 50 anos foi presa em flagrante - Foto: Divulgação | SSP

Uma mulher de 50 anos foi presa em flagrante, na manhã deste domingo, 12, sob a suspeita de assassinar o companheiro com um golpe de faca, na cidade de Medeiros Neto, região sul da Bahia.

O crime teria ocorrido durante uma discussão do casal, cujos motivos não foram detalhados pelas autoridades.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A vítima foi identificada como Ademar Pereira de Moura, de 48 anos. A suspeita detida é Joelma Cardoso de Araújo.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), após cometer o crime, Joelma tentou fugir do local. No entanto, sua fuga foi breve: policiais militares que atenderam à ocorrência conseguiram alcançá-la e capturá-la rapidamente.

Após a prisão, a suspeita colaborou com as investigações e indicou o local onde havia escondido a faca utilizada no homicídio.

A arma branca foi apreendida pela equipe policial e encaminhada para a delegacia de Medeiros Neto, onde o caso foi oficialmente registrado.

Joelma Cardoso de Araújo passou pelos exames legais obrigatórios e, em seguida, foi encaminhada para o sistema prisional. Ela permanece à disposição da Justiça, aguardando as próximas etapas do processo legal.