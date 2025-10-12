Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME BRUTAL

Cantor tem pescoço cortado por homem durante apresentação

O suspeito teria se irritado com a canção cantada pelo artista

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

12/10/2025 - 16:41 h
O suspeito foi preso neste fim de semana
O suspeito foi preso neste fim de semana -

Um homem foi preso nesta sexta-feira, 10, no Rio de Janeiro, após ser suspeito de esfaquear um artista de rua no dia 2 de setembro. O rapaz, de 67 anos, foi capturado no bairro de Santa Tereza e encaminhado para a 5ª Delegacia de Polícia.

Segundo informações dos policiais, o crime aconteceu no bairro da Lapa, durante uma apresentação da vítima. O suspeito teria se irritado com a canção cantada por ele e o atacou, dando uma facada no pescoço do artista.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Homem é morto a tiros em passarela de Salvador
Serial killer? Aluna de direito é presa por envenenar quatro colegas
Frentista é morta pelo ex-companheiro em posto de gasolina; veja vídeo

O criminoso ainda utilizava uma balaclava, a fim de esconder sua identidade das autoridades locais. O caso segue em investigação e não há informações atuais sobre o estado de saúde da vítima, que é conhecida por cantar com uma caixa de som e um microfone nas ruas da Lapa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cantor crime

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O suspeito foi preso neste fim de semana
Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

O suspeito foi preso neste fim de semana
Play

Simões Filho: suspeito de matar motorista é preso no HGE

O suspeito foi preso neste fim de semana
Play

Vídeo: segundo suspeito por mortes de amigas em Simões Filho é preso

O suspeito foi preso neste fim de semana
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

x