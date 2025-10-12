Cantor tem pescoço cortado por homem durante apresentação

O suspeito foi preso neste fim de semana - Foto: Ilustrativa | Freepik

Um homem foi preso nesta sexta-feira, 10, no Rio de Janeiro, após ser suspeito de esfaquear um artista de rua no dia 2 de setembro. O rapaz, de 67 anos, foi capturado no bairro de Santa Tereza e encaminhado para a 5ª Delegacia de Polícia.

Segundo informações dos policiais, o crime aconteceu no bairro da Lapa, durante uma apresentação da vítima. O suspeito teria se irritado com a canção cantada por ele e o atacou, dando uma facada no pescoço do artista.

O criminoso ainda utilizava uma balaclava, a fim de esconder sua identidade das autoridades locais. O caso segue em investigação e não há informações atuais sobre o estado de saúde da vítima, que é conhecida por cantar com uma caixa de som e um microfone nas ruas da Lapa.