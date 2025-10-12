Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Serial killer? Aluna de direito é presa por envenenar quatro colegas

Ana Paula Veloso se tornou ré no Ministério Público pelas mortes

Redação

Por Redação

12/10/2025 - 12:58 h | Atualizada em 12/10/2025 - 13:17
Ana Paula foi presa pela primeira vez em 9 de julho
Ana Paula foi presa pela primeira vez em 9 de julho -

Uma estudante de direito foi presa preventivamente e está sendo investigada por matar pelo menos quatro pessoas, possivelmente envenenadas, nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Ana Paula Veloso Fernandes, 35 anos, é considerada uma "serial killer" pelo Ministério Público.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Promotoria, a estudante cometeu os assassinatos entre janeiro a maio deste ano: matou um homem, Marcelo Hari Fonseca e uma mulher, Maria Aparecida Rodrigues, em Guarulhos, na Grande São Paulo; matou um idoso, Neil Corrêa da Silva, na cidade fluminense de Duque de Caxias; e provocou a morte do tunisiano Hayder Mhazres na capital paulista.

Leia Também:

Frentista é morta pelo ex-companheiro em posto de gasolina; veja vídeo
Homens são presos com mais de R$ 4 mil em notas falsas na Bahia
Ex-marido mata enfermeira asfixiada na frente do filho de 2 anos

A Promotoria aguarda o resultado de exames periciais para saber qual foi o tipo do veneno que a estudante usou nas vítimas. Pelo menos três dos quatro mortos terão os corpos exumados para análise, segundo a Promotoria.

Para o Ministério Público, Ana Paula ainda pode ter tido a ajuda da própria irmã gêmea e da filha de uma das vítimas para cometer os crimes. As outras duas mulheres também estão presas por suspeita de envolvimento nos casos. São elas: Roberta Cristina Veloso Fernandes, de 35 anos, e Michelle Paiva da Silva, de 43. Michelle foi presa em uma operação conjunta das polícias civis do Rio e de São Paulo.

Ana Paula foi presa pela primeira vez em 9 de julho, quando teria confessado à polícia que tentou envenenar, com um bolo, alunos da turma dela na universidade em Guarulhos. E alegou, segundo agentes, que fez aquilo porque estava tentando se vingar e incriminar a esposa de um policial militar com quem mantinha uma relação extraconjugal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crime Direito investigação justiça Notícias

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ana Paula foi presa pela primeira vez em 9 de julho
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Ana Paula foi presa pela primeira vez em 9 de julho
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Ana Paula foi presa pela primeira vez em 9 de julho
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

Ana Paula foi presa pela primeira vez em 9 de julho
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

x