Serial killer? Aluna de direito é presa por envenenar quatro colegas

Ana Paula foi presa pela primeira vez em 9 de julho - Foto: Reprodução

Uma estudante de direito foi presa preventivamente e está sendo investigada por matar pelo menos quatro pessoas, possivelmente envenenadas, nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Ana Paula Veloso Fernandes, 35 anos, é considerada uma "serial killer" pelo Ministério Público.

Segundo a Promotoria, a estudante cometeu os assassinatos entre janeiro a maio deste ano: matou um homem, Marcelo Hari Fonseca e uma mulher, Maria Aparecida Rodrigues, em Guarulhos, na Grande São Paulo; matou um idoso, Neil Corrêa da Silva, na cidade fluminense de Duque de Caxias; e provocou a morte do tunisiano Hayder Mhazres na capital paulista.

A Promotoria aguarda o resultado de exames periciais para saber qual foi o tipo do veneno que a estudante usou nas vítimas. Pelo menos três dos quatro mortos terão os corpos exumados para análise, segundo a Promotoria.

Para o Ministério Público, Ana Paula ainda pode ter tido a ajuda da própria irmã gêmea e da filha de uma das vítimas para cometer os crimes. As outras duas mulheres também estão presas por suspeita de envolvimento nos casos. São elas: Roberta Cristina Veloso Fernandes, de 35 anos, e Michelle Paiva da Silva, de 43. Michelle foi presa em uma operação conjunta das polícias civis do Rio e de São Paulo.

Ana Paula foi presa pela primeira vez em 9 de julho, quando teria confessado à polícia que tentou envenenar, com um bolo, alunos da turma dela na universidade em Guarulhos. E alegou, segundo agentes, que fez aquilo porque estava tentando se vingar e incriminar a esposa de um policial militar com quem mantinha uma relação extraconjugal.