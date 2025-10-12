Homens são presos com mais de R$ 4 mil em notas falsas na Bahia

Suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil - Foto: GCM

Quatro homens foram presos com mais de R$ 4 mil em notas falsas na cidade de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, no sábado, 11. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), um dos suspeitos usava uma tornozeleira eletrônica.

De acordo com a GCM, agentes realizavam um patrulhamento preventivo no Balneário Rio de Pedras quando encontrou o grupo de homens. Ao perceberem a aproximação da guarnição, os suspeitos tentaram se misturar entre as pessoas que estavam no local.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante a revista pessoal, foi encontrado um cigarro de maconha com um dos abordados. Na sequência, os agentes realizaram uma busca no interior do carro, onde localizaram R$ 4.200,00 em notas falsas.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil (PC) da cidade, assim como o material apreendido.