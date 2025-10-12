Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Homens são presos com mais de R$ 4 mil em notas falsas na Bahia

Suspeitos foram localizados na cidade de Luís Eduardo Magalhães

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

12/10/2025 - 10:34 h
Suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil
Suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil

Quatro homens foram presos com mais de R$ 4 mil em notas falsas na cidade de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, no sábado, 11. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), um dos suspeitos usava uma tornozeleira eletrônica.

De acordo com a GCM, agentes realizavam um patrulhamento preventivo no Balneário Rio de Pedras quando encontrou o grupo de homens. Ao perceberem a aproximação da guarnição, os suspeitos tentaram se misturar entre as pessoas que estavam no local.

Durante a revista pessoal, foi encontrado um cigarro de maconha com um dos abordados. Na sequência, os agentes realizaram uma busca no interior do carro, onde localizaram R$ 4.200,00 em notas falsas.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil (PC) da cidade, assim como o material apreendido.

