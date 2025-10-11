Ex-vocalista de banda famosa é morto brutalmente em prisão

O cantor foi condenado há 29 anos de prisão - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ian Watkins faleceu após ser esfaqueado no pescoço neste sábado, 11. O ex-vocalista da banda Lostprophets foi atacado por outro detento na prisão de Wakefield, em West Yorkshire, na Inglaterra.

Segundo fontes do jornal internacional The Sun, a prisão precisou ser isolada após o crime brutal. “Foi uma cena horrível, com sangue por todo lado e alarmes e sirenes disparando. A polícia e as ambulâncias foram chamadas, e a prisão inteira foi isolada, com todos os presos confinados em suas celas”, relatou uma delas.

Watkins chegou a ser socorrido pelos guardas do presídio, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Ele foi condenado em 2013 e cumpria pena de 29 anos de prisão por crimes sexuais envolvendo crianças.

A lista de crimes do artista incluía tentativa de estupro contra uma criança de 13 anos e contra um bebê. Na época, Ian teve seus computadores e celulares apreendidos, onde a polícia encontrou um vídeo de teor sexual com uma adolescente de 16 anos.

Vale lembrar que esta não foi a única tentativa de assasinato contra ele, em 2023, o ex-vocalista foi esfaqueado por três presos e encaminhado para o hospital, mas resistiu e voltou ao presídio.