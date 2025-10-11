ASSASSINATO
Ex-vocalista de banda famosa é morto brutalmente em prisão
O artista foi atacado por outro detento
Por Franciely Gomes
Ian Watkins faleceu após ser esfaqueado no pescoço neste sábado, 11. O ex-vocalista da banda Lostprophets foi atacado por outro detento na prisão de Wakefield, em West Yorkshire, na Inglaterra.
Segundo fontes do jornal internacional The Sun, a prisão precisou ser isolada após o crime brutal. “Foi uma cena horrível, com sangue por todo lado e alarmes e sirenes disparando. A polícia e as ambulâncias foram chamadas, e a prisão inteira foi isolada, com todos os presos confinados em suas celas”, relatou uma delas.
Leia Também:
Watkins chegou a ser socorrido pelos guardas do presídio, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Ele foi condenado em 2013 e cumpria pena de 29 anos de prisão por crimes sexuais envolvendo crianças.
A lista de crimes do artista incluía tentativa de estupro contra uma criança de 13 anos e contra um bebê. Na época, Ian teve seus computadores e celulares apreendidos, onde a polícia encontrou um vídeo de teor sexual com uma adolescente de 16 anos.
Vale lembrar que esta não foi a única tentativa de assasinato contra ele, em 2023, o ex-vocalista foi esfaqueado por três presos e encaminhado para o hospital, mas resistiu e voltou ao presídio.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes