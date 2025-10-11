ORGULHO LGBT
Ex-BBB lança perfume para o público gay: “Para atrair o seu passivo”
A famosa ainda lançou uma versão para os gays passivos
Por Franciely Gomes
Yasmin Brunet resolveu inovar no marketing de seus novos perfumes. A ex-BBB publicou um vídeo em seu perfil do Instagram nesta semana, convidando o público gay a consumir o produto.
“Para você que é ativo, fora do meio e discreto, Poseidon para atrair o seu passivo. Agora, para você, passiva pintosa, atrair o seu ativo, temos Afrodite”, disse ela na gravação, que acabou viralizando na web.
Na rede social ‘X’, o antigo Twitter, diversos internautas comentaram sobre a ideia da modelo. “Tá caro pro versátil que vai ter que comprar os dois, porque ela não criou o híbrido das duas fragrâncias”, brincou um. “Vou estar apoiando a diva, pois hoje em dia as marcas só pensam nos gays quando é mês do orgulho LGBT”, afirmou outro.
Vale lembrar que os termos “passivo” e “ativo” são muito usados para se referir a preferência sexual dos homossexuais.
