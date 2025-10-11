Irmã de Gil do Vigor sofre acidente grave de carro

A irmã de Gil do Vigor também participou de um reality - Foto: Reprodução | Instagram

Janielly Nogueira passou por um verdadeiro susto neste sábado, 11. Irmã do ex-BBB Gil do Vigor, a moça sofreu um acidente grave de carro ao lado de uma amiga e da filha, de apenas 3 anos de idade.

Em seu perfil do Instagram, ela contou que o veículo foi atingido por um caminhão e reforçou que é um milagre estar viva. “Foi tudo tão rápido. A vida realmente é um sopro! Viva hoje, ame hoje, perdoe hoje. O amanhã é incerto. Deus, obrigada pela oportunidade de nascer de novo: eu, minha filha e minha amiga”, disse.

A ex-participante do reality ‘A Grande Conquista’, da Record TV, ainda aproveitou para agradecer aos familiares pelo apoio neste momento delicado. “O senhor estava lá com seus anjos, eu sei! Queria agradecer a minha amiga Bárbara, que está cuidando de mim; a minha mãe Jacira, que não soltou minha mão; a meu irmão que, mesmo distante, se fez presente; a minha irmã que, mesmo operada, se preocupou; a minha amiga, Tacy, que ficou desesperada. Eu amo a vida de vocês”, disparou.

Por fim, ela afirmou que está em casa se recuperando. “Já estamos bem e todos em casa, para honra e glória de Deus. Servir a Deus não é fácil, o caminho é estreito e doloroso, mas eu não vou desistir”, concluiu.