José Loreto é flagrado com nova affair em paraíso da Bahia; confira
O ator está vivendo um romance discreto com a moça
Por Franciely Gomes
José Loreto está aproveitando bem seus dias de folga na Bahia. O ator foi flagrado aos beijos com a atriz Nanda Marques, em Caraíva, paraíso baiano muito procurado por turistas durante o verão.
Em um registro, publicado pelo perfil do Instagram ‘Circo da Mídia’, é possível ver o casal trocando carícias no local, sem esconder o clima de intimidade e romance entre eles.
Fontes informaram que os dois se aproximaram durante as gravações do filme que conta a vida do cantor Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr, protagonizado por Loreto. Desde então, eles não se desgrudaram e pretendem seguir mantendo a relação longe dos holofotes da mídia.
Segundo informação da revista Quem, o casal também foi flagrado aos beijos durante a passagem pela área VIP do festival The Town, que aconteceu em setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
