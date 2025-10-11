José Loreto é flagrado com nova affair em paraíso da Bahia; confira

O ator foi flagrado aos biejos com a moça - Foto: Reprodução | Instagram

José Loreto está aproveitando bem seus dias de folga na Bahia. O ator foi flagrado aos beijos com a atriz Nanda Marques, em Caraíva, paraíso baiano muito procurado por turistas durante o verão.

Em um registro, publicado pelo perfil do Instagram ‘Circo da Mídia’, é possível ver o casal trocando carícias no local, sem esconder o clima de intimidade e romance entre eles.

Flagra de Loreto com Nanda | Foto: Instagram | Circo da Mídia

Fontes informaram que os dois se aproximaram durante as gravações do filme que conta a vida do cantor Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr, protagonizado por Loreto. Desde então, eles não se desgrudaram e pretendem seguir mantendo a relação longe dos holofotes da mídia.

Segundo informação da revista Quem, o casal também foi flagrado aos beijos durante a passagem pela área VIP do festival The Town, que aconteceu em setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.