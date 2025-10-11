Menu
ENTRETENIMENTO

Após affair com Vini Jr, Vírginia recebe declaração quente de cantor

Manin Vaqueiro relembrou momento com a influenciadora e aproveitou para soltar flerte

Carla Melo

Por Carla Melo

11/10/2025 - 14:42 h
Virgínia terminou relacionamento com Vini Jr a pouco tempo
Virgínia terminou relacionamento com Vini Jr a pouco tempo -

Logo após o término do affair com Vini Jr, a influenciadora Virgínia Fonseca parece estar sendo admirada por outros possíveis candidatos. Na última sexta-feira, 10, o cantor Manim Vaqueiro fez uma declaração para a influencer nas redes sociais relembrando um momento e aproveitou para soltar uma cantada quente.

O artista compartilhou um vídeo relembrando uma participação no programa de Virgínia. Na ocasião, ela elogiou o perfume do cantor.

“Quem gosta do cheiro, provavelmente vai gostar da pegada”, disse Manim, no Instagram. Não suficiente, ele também fez um vídeo no TikTok comentando sobre o affair de Virginia com o jogador do Real Madrid.

Leia Também:

Virginia Fonseca expõe reação Vini Jr após polêmica
Virginia Fonseca confirma fim de affair com Vini Jr: "Não temos nada"
Cantor chama Virginia Fonseca de “marmita” de Vini Jr

“[Ele] mordeu ligeiro e soltou. Se eu conheço uma mulher daquela ali, segurava ela em minha vida, não soltava nunca mais. Eu com uma mulher daquela ali, para torrar o salarinho que eu tenho, é ligeiro”, declarou.

Por fim, Manim Vaqueiro criticou o fato da influenciadora ter viajado para a Espanha, local onde Vini mora. “[Aqui] não tem negócio dela viajar para fora do Brasil não. Aqui ela pega um voo para Fortaleza mesmo, ela para ali no aeroporto e eu vou buscar ela de carroça. Virginia, se você tiver solteira e quiser eu, eu quero, viu.”

x