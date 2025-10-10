Cantor chama Virginia Fonseca de “marmita” de Vini Jr

Virginia e Vini Jr estavam vivendo um romance - Foto: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca voltou a ser alvo de críticas nas redes sociais após seu breve envolvimento amoroso com o jogador Vini Jr. A influenciadora foi detonada publicamente pelo cantor Rafael Ilha, ex-vocalista da banda Polegar.

O famoso publicou um vídeo em seu canal do Youtube e proferiu uma série de ofensas contra a ex-mulher de Zé Felipe. “Ela tentando ser reconhecida internacionalmente sendo uma Maria Chuteira, pagando de Maria Chuteira, que acabou de sair de um casamento com três filhos, uma CPI… tudo errado. A mulher vai e incorpora uma Maria Chuteira da pior espécie. E foi lá, marmita do Vini Jr.”, disparou.

O ex-Fazenda ainda detonou o craque do Real Madrid, alegando que ele é feio. “O Vini Jr. é um cara feio. Simples assim (…) Ele tem o corpo muito bonito, mas é feio que dói. Eu queria ver se ela iria atrás se ele não fosse um jogador de sucesso e bilionário”, apontou.

Atleta pediu desculpas para Virginia

Nesta semana, Vini Jr quebrou o silêncio e se pronunciou sobre o fim de sua relação com Virginia Fonseca. O jogador publicou um texto em seu perfil do Instagram e se desculpou publicamente com a influenciadora digital sobre as mensagens trocadas com outras mulheres enquanto estava com ela.

“Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente vivi uma situação que me fez olhar pra dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir.”, iniciou.

Na sequência, o craque do Real Madrid listou as qualidades da famosa. “A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes. Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madrid pra me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só pra estar comigo. Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível”, escreveu.

“Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei”, completou ele.