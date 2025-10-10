Menu
FAMOSOS

Jojo Todynho volta a trocar farpas com o ex: “Quem sabe, não gangrena”

Comentário ganhou repercussão nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

10/10/2025 - 15:54 h
Jojo Todynho e Lucas Souza
Jojo Todynho e Lucas Souza -

A cantora Jojo Todynho voltou a causar polêmica nas redes sociais ao compartilhar imagens com seu novo namorado, Thiago Gonçalves. A publicação gerou comentários de internautas que relembraram a polêmica envolvendo seu antigo companheiro.

“Até gangrenarrrrrrr”, escreveu um seguidor. A influenciadora não deixou o comentário passar e rebateu: “Quem sabe fazer seu dever, não gangrena. O policial tem a senha”.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Nazaré Amarga (@nazareamarga)

Lucas Souza, ex-marido de Jojo, decidiu se pronunciar após a resposta da cantora. “Jojo, tudo de bom nesse seu relacionamento! Que Deus abençoe vocês e que você seja muito feliz”, começou ele.

Leia Também:

Ex-amante de cantor baiano expõe affair com Caio Castro
Samba: grupo baiano lança feat com indicado ao Grammy 2025
Vampeta vs 14 criadoras de conteúdo: ex-jogador busca namoro

O ex-militar ainda afirmou que o novo parceiro da artista não precisará lidar com as mesmas situações que ele enfrentou.

“Ele realmente não vai precisar entender as limitações de se relacionar com uma pessoa de quase 200 kg (o que, pra mim, nunca foi um problema), mas nem por isso eu sairia expondo tudo nas redes sociais”, declarou.

Lucas finalizou o comentário com uma provocação: “E vamos combinar, não é só a minha língua que é inesquecível, né? Já se passaram quatro anos.”

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Nazaré Amarga (@nazareamarga)

História do relacionamento

Jojo Todynho e Lucas Souza se casaram em janeiro de 2022, mas o relacionamento chegou ao fim apenas cinco meses depois, em outubro do mesmo ano.

A separação foi marcada por polêmicas, incluindo acusações de traição, suposta violência psicológica e a exposição da sexualidade de Lucas, que mais tarde revelou ser bissexual.

x