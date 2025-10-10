Jojo Todynho volta a trocar farpas com o ex: “Quem sabe, não gangrena”

Jojo Todynho e Lucas Souza - Foto: Reprodução| Instagram

A cantora Jojo Todynho voltou a causar polêmica nas redes sociais ao compartilhar imagens com seu novo namorado, Thiago Gonçalves. A publicação gerou comentários de internautas que relembraram a polêmica envolvendo seu antigo companheiro.

“Até gangrenarrrrrrr”, escreveu um seguidor. A influenciadora não deixou o comentário passar e rebateu: “Quem sabe fazer seu dever, não gangrena. O policial tem a senha”.

Lucas Souza, ex-marido de Jojo, decidiu se pronunciar após a resposta da cantora. “Jojo, tudo de bom nesse seu relacionamento! Que Deus abençoe vocês e que você seja muito feliz”, começou ele.

O ex-militar ainda afirmou que o novo parceiro da artista não precisará lidar com as mesmas situações que ele enfrentou.

“Ele realmente não vai precisar entender as limitações de se relacionar com uma pessoa de quase 200 kg (o que, pra mim, nunca foi um problema), mas nem por isso eu sairia expondo tudo nas redes sociais”, declarou.

Lucas finalizou o comentário com uma provocação: “E vamos combinar, não é só a minha língua que é inesquecível, né? Já se passaram quatro anos.”

História do relacionamento

Jojo Todynho e Lucas Souza se casaram em janeiro de 2022, mas o relacionamento chegou ao fim apenas cinco meses depois, em outubro do mesmo ano.

A separação foi marcada por polêmicas, incluindo acusações de traição, suposta violência psicológica e a exposição da sexualidade de Lucas, que mais tarde revelou ser bissexual.