Vampeta vs 14 criadoras de conteúdo: ex-jogador busca namoro

Vampeta quer uma namorada

Depois de marcar uma geração ao posar nu para a G Magazine, em 1999, o ex-jogador da Seleção Brasileira Vampeta surpreendeu mais uma vez. O famoso participou de uma dinâmica no canal Campeões da Resenha, que propôs uma nova tarefa ao pentacampeão mundial: encontrar uma namorada.

Para ajudar Vampeta, a produção do programa convidou 14 criadoras de conteúdo da Privacy e outras quatro mulheres para disputarem o coração de Vampeta. Dentre elas tem palmeirense, musa do Corinthians e do Goiás e até ex-affair de um ex-jogador do Vasco.

Na ocasião, o ensaio nu produzido por Vampeta, quando ainda era jogador, virou assunto entre as participantes, gerando convites ousados, como: “Você posaria em casal?” e “Toparia abrir um perfil na Privacy?”.

Durante o programa, Vampeta e as candidatas enfrentaram diversas gincanas, como massagem às cegas, dança e uma simulação de conversa de bar.

