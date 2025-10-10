Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEM AÍ?

Vampeta vs 14 criadoras de conteúdo: ex-jogador busca namoro

Vampeta participou de uma dinâmica com 18 mulheres

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

10/10/2025 - 12:30 h
Vampeta quer uma namorada
Vampeta quer uma namorada -

Depois de marcar uma geração ao posar nu para a G Magazine, em 1999, o ex-jogador da Seleção Brasileira Vampeta surpreendeu mais uma vez. O famoso participou de uma dinâmica no canal Campeões da Resenha, que propôs uma nova tarefa ao pentacampeão mundial: encontrar uma namorada.

Para ajudar Vampeta, a produção do programa convidou 14 criadoras de conteúdo da Privacy e outras quatro mulheres para disputarem o coração de Vampeta. Dentre elas tem palmeirense, musa do Corinthians e do Goiás e até ex-affair de um ex-jogador do Vasco.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na ocasião, o ensaio nu produzido por Vampeta, quando ainda era jogador, virou assunto entre as participantes, gerando convites ousados, como: “Você posaria em casal?” e “Toparia abrir um perfil na Privacy?”.

Durante o programa, Vampeta e as candidatas enfrentaram diversas gincanas, como massagem às cegas, dança e uma simulação de conversa de bar.

Confira o programa:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Vampeta

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vampeta quer uma namorada
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Vampeta quer uma namorada
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Vampeta quer uma namorada
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Vampeta quer uma namorada
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x