Após 26 anos, Vampeta anuncia novo ensaio +18: “Prepare-se”

O ex-jogador da Seleção Brasileira Vampeta surpreendeu os seus fãs com um novo anúncio: o famoso vai fazer um novo ensaio +18. A novidade foi revelada nesta terça-feira, 30, em suas redes sociais. “Os caras pagaram, eu fiz!”, brincou.

“Meu Segundo ensaio +18. Prepare-se”, alertou na legenda da publicação, na qual ele aparece sem camisa em uma foto. O ensaio vai ser publicado na próxima quinta-feira, 2, às 14h, 26 anos depois do baiano fazer o primeiro ensaio fotográfico sensual.

Em 1999, ele topou posar para a G Magazine e tornou-se o primeiro atleta do futebol brasileiro a fazer um ensaio destinado ao público gay. Segundo ele, a decisão na época envolveu bebida, desafio entre amigos e um cachê considerado exorbitante para a época.

“Eu já tinha tomado umas oito caipirinhas. E falei: ‘me dá R$ 100 mil’ (quatro salários meus)”, contou Vampeta no podcast Acompanhadas.

O diretor da revista aceitou na hora e pagou o valor imediatamente, e o ex-jogador precisou posar para as fotos logo depois, enquanto o Corinthians celebrava o título do Campeonato Brasileiro.

Vampeta disse que não contou a ninguém sobre o trabalho e acabou sendo surpreendido por ligações de amigos, empresários e familiares após o lançamento da revista em janeiro de 1999.

A imagem de Vampeta nu voltou ao centro do debate político, mas não por motivos convencionais. Com bom humor e espontaneidade, ele reagiu ao novo capítulo do chamado “vampetaço”, movimento digital que usa sua foto como forma de protesto. A motivação da vez: o anúncio do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, de que irá aplicar uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Vampeta comentou pela primeira vez sobre a nova onda de protestos virtuais que, desta vez, extrapolaram as redes sociais e chegaram até o e-mail oficial da Casa Branca. A ausência de Trump no antigo Twitter fez os internautas adaptarem a estratégia: enviaram em massa a emblemática foto do ex-jogador diretamente ao governo norte-americano.

“Já tinham feito um antes, acho que para algum cantor internacional que veio falar mal do Brasil, da Amazônia. Algum cara criou isso, entrou nas redes sociais desse cantor. E aí deu certo, a gente virou moda. Então, para mim... para mim, é tranquilo, eu não esquento, não. Tá tranquilo”, disse o ex-volante.

O “vampetaço” é uma forma de protesto bem-humorada e inusitada que ganhou força na última década. Criado por internautas brasileiros como resposta irônica a declarações ou atitudes consideradas ofensivas ao país, o movimento já foi usado em situações como os ataques racistas contra Vini Jr., na Espanha, e até contra o músico norueguês Varg Vikernes, notório por falas de ódio e apologia ao neonazismo.

Mas para Vampeta, que hoje atua como comentarista esportivo, a imagem viralizada virou sinônimo de diversão.

“Eu acho da hora. De verdade, assim, eu vi que estourou. Vi até aqui no protesto na Av. Paulista, na FIESP, uma foto minha grandona. Eu trabalho na Jovem Pan, ali na Paulista, do lado. Eu acho da hora, eu me divirto”, contou o pentacampeão pela Seleção Brasileira em 2002.

Se para muitos a foto virou meme ou escárnio, para o ex-jogador ela representa algo maior: o espírito irreverente do brasileiro diante das tensões políticas.

“Então, para mim, até é uma honra, porque quem fizer merda tá fodido, vai receber um vampetaço. Eu me divirto muito, acho da hora. E parabéns a quem foi que teve essa ideia. Eu fiquei muito feliz”, completou.