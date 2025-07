Vampeta comenta uso de seu nude em protestos contra Trump: "Uma honra"

Campanha conhecida como "vampetaço" voltou com força total nas redes - Foto: Reproduçãp / Redes Sociais

A imagem de Vampeta nu, publicada na capa da G Magazine em 1999, voltou ao centro do debate político, mas não por motivos convencionais. Com bom humor e espontaneidade, o ex-jogador da Seleção Brasileira reagiu ao novo capítulo do chamado "vampetaço", movimento digital que usa sua foto como forma de protesto. A motivação da vez: o anúncio do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, de que irá aplicar uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto.

Vampetaço contra o Trump já! pic.twitter.com/FXrrS7AKg6 — Aquariano Suassuna (@Reset_cgn) July 10, 2025

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Vampeta comentou pela primeira vez sobre a nova onda de protestos virtuais que, desta vez, extrapolaram as redes sociais e chegaram até o e-mail oficial da Casa Branca. A ausência de Trump no antigo Twitter fez os internautas adaptarem a estratégia: enviaram em massa a emblemática foto do ex-jogador diretamente ao governo norte-americano.

"Já tinham feito um antes, acho que para algum cantor internacional que veio falar mal do Brasil, da Amazônia. Algum cara criou isso, entrou nas redes sociais desse cantor. E aí deu certo, a gente virou moda. Então, para mim... para mim, é tranquilo, eu não esquento, não. Tá tranquilo", disse o ex-volante.

VAMPETAÇO NO DONALD TRUMP!!!!! pic.twitter.com/f3W8i8jtxY — Jo Jo Jo (@JozeanaR) July 10, 2025

O "vampetaço" é uma forma de protesto bem-humorada e inusitada que ganhou força na última década. Criado por internautas brasileiros como resposta irônica a declarações ou atitudes consideradas ofensivas ao país, o movimento já foi usado em situações como os ataques racistas contra Vini Jr., na Espanha, e até contra o músico norueguês Varg Vikernes, notório por falas de ódio e apologia ao neonazismo.

Simplesmente AMO o fato que o #vampetaço já botou o Varg Vikernes pra correr aqui do saite

🇳🇴🇧🇷⚽️ https://t.co/yX2EJmEhZj pic.twitter.com/74pmCokmcF — Larissa Avelar (@avelarlarissah) February 28, 2024

Mas para Vampeta, que hoje atua como comentarista esportivo, a imagem viralizada virou sinônimo de diversão.

"Eu acho da hora. De verdade, assim, eu vi que estourou. Vi até aqui no protesto na Av. Paulista, na FIESP, uma foto minha grandona. Eu trabalho na Jovem Pan, ali na Paulista, do lado. Eu acho da hora, eu me divirto", Contou o pentacampeão pela Seleção Brasileira em 2002.

Se para muitos a foto virou meme ou escárnio, para o ex-jogador ela representa algo maior: o espírito irreverente do brasileiro diante das tensões políticas.

"Então, para mim, até é uma honra, porque quem fizer merda tá fodido, vai receber um vampetaço. Eu me divirto muito, acho da hora. E parabéns a quem foi que teve essa ideia. Eu fiquei muito feliz."

A imagem que nasceu de um ensaio provocativo nos anos 90, portanto, se tornou um símbolo improvável de resistência digital e, pelas palavras do próprio Vampeta, um recado claro aos desafetos do Brasil: cuidado com o próximo vampetaço.