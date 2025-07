Maior leilão online tem imóveis de até R$ 1,6 milhão; veja como participar

Leilão tem imóveis em vários estados - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Se você está em busca de uma oportunidade para adquirir um imóvel com desconto, fique atento: o Banco Santander, em parceria com a Biasi Leilões, realiza no próximo 22 de julho, a partir das 11h, o maior leilão online de imóveis residenciais já promovido pela instituição.

Ao todo, serão 204 imóveis disponíveis, com preços iniciais que vão de R$ 52.200 a R$ 1.650.000, localizados em 19 estados brasileiros.

As propriedades estão distribuídas pelo Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

O evento será 100% online, sob o comando do leiloeiro oficial Eduardo Consentino, da Biasi Leilões. Todos os interessados devem fazer um cadastro prévio no site oficial da leiloeira.

Imóveis para todos os bolsos

Entre os destaques do leilão está uma casa de alto padrão no Condomínio Araucária, localizado no bairro Jardim França, na zona norte de São Paulo. Com 549,19 m² de área privativa, o lance inicial é de R$ 1.650.000.

Já quem busca algo mais acessível pode investir em um apartamento de 41,48 m², localizado no bairro Jardim Atlântico, em Olinda (PE), com lance mínimo de R$ 52.200.

Condições facilitadas de pagamento

Todos os imóveis oferecidos no leilão estarão livres de débitos de IPTU e condomínio até a data do leilão, quitados diretamente pelo Santander.

Imóveis com valor a partir de R$ 90 mil podem ser adquiridos à vista ou por financiamento imobiliário, com entrada mínima de 20% e possibilidade de parcelamento em até 420 meses (35 anos). No caso de terrenos, a compra deve ser feita com pagamento à vista em parcela única.

Como participar

Para participar, o interessado deve:

Acessar o site oficial da Biasi Leilões: www.biasileiloes.com.br

Fazer um cadastro prévio com documentação válida

Consultar o edital completo, com as regras do leilão, descrição dos imóveis e condições de pagamento

Estar online no dia 22 de julho, às 11h, para dar os lances