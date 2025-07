Decoração com IA: esses aplicativos te ajudam a transformar a sua casa

Aplicativos com IA ajudam na decoração - Foto: Freepik

Já pensou em redecorar sua casa usando inteligência artificial (IA)? Os aplicativos das grandes marcas de tinta simulam cores específicas nas paredes de qualquer ambiente foram apenas o início do que a tecnologia pode oferecer na arquitetura e decoração de interiores. Hoje, há diversos aplicativos e ferramentas que oferecem desde inspirações até dicas e passo a passo para quem quer colocar a mão na massa.

No Home AI, por exemplo, basta tirar uma foto do cômodo que a ferramenta gera instantaneamente ideias de decoração, com uma ampla biblioteca de estilos e recomendações sobre móveis, acessórios e paletas de cores.

O DecAI tem uma proposta similar: com uma foto, o aplicativo analisa as dimensões e as características do recinto e, em seguida, gera um plano de design de interiores adaptado ao gosto do usuário. Também permite mudar as tonalidades de peças da imagem, remover móveis e objetos e colocar outros no lugar, e alterar pisos e acabamentos.

Esses são apenas dois exemplos de ferramentas disponíveis gratuitamente para usuários dos sistemas operacionais mais populares nos celulares. E não chamam a atenção apenas de clientes, mas também de profissionais da área.

O que dizem os arquitetos?

A arquiteta Mariana Grunschy, que tem há 13 anos o escritório Soma Arquitetura, sempre gostou de tecnologia e, a partir de 2022, ficou mais interessada em IA, principalmente no potencial de geração de imagens. Ela passou, então, a usá-la nos seus projetos. “Em nossa profissão, muitas vezes ficamos presos num software e nos afastamos do processo criativo. A IA me ajuda a fazer rapidamente uma imagem que eu demoraria dias para modelar em um programa 3D”, diz.

Em um dos primeiros projetos em que usou essa tecnologia, Mariana criou um bar para uma marca de cerveja muito ligada a alguns esportes. A ferramenta lhe ajudou com a ideia e elaboração de uma pista de skate incluída no ambiente.

Em outra ocasião, a arquiteta recebeu o briefing de um quarto infantil inspirado no personagem Pikachu e pediu para a IA gerar imagens a partir dessa premissa. As múltiplas possibilidades a ajudaram a entender como ela criaria o quarto.

“Fui percebendo que, graças à IA, eu teria mais tempo para focar no relacionamento com o cliente, em outras questões do projeto e na própria gestão do escritório”, conta Mariana.

Deu tão certo que seus amigos começaram a pedir aulas sobre as ferramentas e ela criou o workshop Work.IA. “Ferramentas como o ChatGPT não são desenvolvidas para a arquitetura, mas, se você tem conhecimento técnico da área, consegue usá-lo bem”, diz.

Disponível em português, o DecoraGPT tem um funcionamento simples: o usuário envia uma foto do espaço que quer redecorar e escolhe um estilo de decoração, entre os mais de 40 disponíveis, como minimalismo, rústico ou moderno, e um ambiente. Em seguida, a IA projeta uma estética. O aplicativo, contudo, oferece apenas uma redecoração gratuita, após a criação da conta. Para realizar mais imagens ou projetos, a ferramenta oferece pacotes com diferentes valores.

“Algumas ferramentas funcionam, vão te dar uma imagem bonita, mas nem sempre é que a pessoa pensou, o que a família precisa. Aquele material que a IA sugeriu na textura do sofá existe, de fato? Por isso, é importante, sempre que possível, contar com a experiência de profissionais, ressalta Mariana.

Otimização de recursos

Para além do aspecto estético e da criatividade, o arquiteto Filipe Boni destaca que a IA pode auxiliar na análise de zoneamento, na previsão de impactos urbanísticos e ambientais e na otimização de recursos. “Outra possibilidade é usar essa ferramenta para simular o comportamento humano e o fluxo de pessoas, melhorando a funcionalidade e a experiência do espaço projetado”. Boni considera que a tecnologia ajuda em uma comunicação mais clara e projetos que realmente atendam a expectativa dos clientes. “Ela facilita a personalização das propostas e entregas, e é capaz de analisar as preferências e necessidades de cada pessoa de forma mais eficiente”, observa.

Nesse sentido, um dos aplicativos que caiu nas graças de leigos e profissionais é o REimagineHome, uma plataforma que permite ao usuário criar cenários em vários estilos de forma rápida, com a possibilidade de explorar materiais, cores e padrões para renovar qualquer cômodo. Os usuários podem visualizar mudanças em paredes, tetos e pisos em tempo real, escolher novos materiais e ver instantaneamente a transformação.

A ferramenta também inclui recursos de organização de ambientes e melhorias externas, como realce virtual de jardins e piscinas, além de substituição do céu em imagens. Reformas de cozinhas e banheiros podem ser visualizadas virtualmente, com alterações em armários, bancadas, revestimentos e azulejos. Além disso, a ferramenta gera ideias de design fotorrealistas, oferecendo um conjunto completo para transformação de imóveis e conceituação de projetos.