Preço dos imóveis dispara mais de 20% em Salvador nos últimos 12 meses

Imóveis na Avenida Contorno, na Barra, em Salvador - Foto: Margarida Neide | Ag. A TARDE

Comprar um imóvel residencial em Salvador tem se tornado constantemente mais caro. Nos últimos 12 meses, a variação acumulada nesse segmento foi de +20,37%, conforme divulgado nesta quarta-feira, 2, em resultado de levantamento do índice FipeZap.

Nos últimos resultados, o índice FipeZap analisou 34.499 anúncios de vendas de imóveis residenciais em Salvador e o último preço médio registrado foi de R$ 7.534 /m². Isso significa que um imóvel de 50 m² tem sido vendido, em média, na capital baiana por R$ 376.700.

Apesar dissso, entre as capitais, o preço médio dos imóveis residenciais em Salvador é o 15º mais caro, menor do que os registrados em: Vitória, Florianópolis, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Maceió, Fortaleza, Recife, São Luís, Belém, Goiânia e João Pessoa.

Já a alta no preço dos imóveis é frequente, com variação de +20,37% nos últimos 12 meses, de +9,86% no primeiro semestre de 2025 e +1,14% em maio e junho.

Contabilizando os últimos 12 meses, a variação de +20,37% no preço dos imóveis residenciais em Salvador e a segunda maior entre as capitais do Brasil, atrás apenas de Vitória, no Espírito Santo, que teve variação positiva de +21,13%.

A subida de preços dos imóveis residenciais no índice FipeZap na varianção anual é frequente em Salvador, mas tem sido mais expressiva nos últimos dois anos, com aumento de +16,38% em 2024, e 20,37% até junho de 2025.

Maiores variações em imóveis residenciais nos últimos 12 meses

Vitória (ES) - 21,13%. Salvador (BA) - 20,37% João Pessoa (PB) - 17,14% Fortaleza (CE) - 14,19% Belo Horizonte (MG) - 14,19%

Os bairros mais caros

Os imóveis residenciais mais caros de Salvador seguem concentrados nas regiões da Orla Atlântica e Cidade Alta, conforme mapa divulgado pelo índice FipeZap.

Em junho de 2025, o bairro da Barra liderou entre os preços de imóveis residenciais mais caros da capital baiana, com preço médio de R$ 11.334/m². O Top 10 segue com mais bairros considerados de classe média e alta.

Apesar de ainda ter o m² mais caro de Salvador e imóveis residenciais, a Barra fica atrás de outros três bairros da capital baiana quando considerada o subida de preços dos últimos 12 meses. As maiores variações são de Brotas (28%), Caminho das Árvores (25,6%) e Pernambués (20,5%).

Os bairros com m² mais caros de Salvador