Preço dos imóveis cresce 3,3% e avança mais do que a inflação

O preço de venda dos imóveis sobe mais do que a inflação de 2025, que foi de 3,06%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15). A alta dos imóveis residenciais ultrapassou 3,33%, uma diferença de 0,26%.

Em junho, o metro quadrado construído tinha valor de R$ 9.319, uma alta de 0,45% de acordo com dados do Índice FipeZap. A variação é a menor deste ano e confirma a perda de força mensal dos preços observada desde fevereiro. No primeiro semestre do ano passado, o aumento dos preços foi de 3,56%

Imóveis menores têm o m² mais caro

Segundo o FipeZap, foi contrastando o menor valor do espaço mínimo de terra entre as unidades com um dormitório (11.246/m²). Por outro lado, os imóveis de dois dormitórios aparecem com o metro quadrado mais barato (R$ 8.392/m²).

Variação alcança 7,49% nos últimos 12 meses. O resultado também aparece acima da alta de 5,37% do IPCA-15 no período. A análise também mantém os imóveis de um dormitório com um aumento acima da média (+8,8%). Já as unidades com quatro ou mais dormitórios respondem pela menor alta (+5,8%).