Salvador tem alta de quase 20% em aluguel de imóveis; saiba o bairro mais caro

Aluguel de residenciais em Salvador tem aumento de quase 20% em um ano - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

O valor médio do aluguel residencial em Salvador atingiu R$ 57,80 por metro quadrado no mês de maio de 2025, segundo um levantamento recente da APSA, líder nacional em gestão de propriedades urbanas . Isso significa que, para um imóvel de 100 m², o preço médio é de R$ 5.780,00.

De acordo com o estudo, houve uma alta de 3,67% em relação a março e de 18,99% se comparado ao mesmo período de 2024. Foram analisados de um a quatro quartos anunciados em plataformas de venda e localização nos principais bairros da capital baiana.

Apesar do aumento, seis dos doze bairros monitorados tiveram queda no valor do metro quadrado em relação ao bimestre anterior.

Barra e Ondina seguem no topo

A Barra continua sendo o bairro mais caro para locação em Salvador, com valor de R$ 81,68/m², apesar da desvalorização de 4,01% em comparação com março. Na comparação anual, o retorno chega a 14,03%. Ondina aparece logo atrás, com R$ 78,22/m², e uma queda de 3,05% no bimestre. No ano, o valor também caiu 14,03%.

Outros bairros com queda recente nos preços foram:

Caminho das Árvores: R$ 66,07/m² (−3,67% bimensal, +8,72% anual)

Armação: R$ 61,87/m² (−5,02% bimensal, +26,41% anual)

Piatã: R$ 52,15/m² (−2,32% bimensal, +13,81% anual)

Rio Vermelho: R$ 54,29/m² (−12,22% bimensal, +4,79% anual)

Vitória: R$ 69,37/m² (−6,86% bimensal, −15,83% anual)

Valorização de marca em outros bairros

Na outra ponta, bairros como Pituba, Graça, Imbuí e Patamares tiveram alta no valor de aluguel. Destaque para a Pituba, que registrou aumento de 3,34% desde março e acumula valorização de 24,68% no ano.

Confira os valores atualizados:

Patamares: R$ 70,47/m² (+2,15% bimensal, +18,66% anual)

Alphaville I: R$ 69,18/m² (+0,32% bimensal, +17,06% anual)

Pituba: R$ 49,77/m² (+3,34% bimensal, +24,68% anual)

Graça: R$ 44,39/m² (+6,56% bimensal, −10,10% anual)

Imbuí: R$ 49,08/m² (+5,12% bimensal, +14,01% anual)

Prédios no bairro da Pituba em Salvador | Foto: Xando Pereira/AG A TARDE

O que justifica o movimento?

Segundo Alan Galvão, gestor de condomínios e imóveis da APSA, o aumento do valor dos aluguéis em Salvador está ligado à maior procura por imóveis, especialmente em áreas com infraestrutura consolidada.

“A média da área útil dos imóveis oferecidos, que é de 84,43 m², também demonstra uma presença significativa de unidades com padrão mais elevado e localizações estratégicas, o que impacta diretamente no valor médio do metro quadrado”, explica Galvão.

O especialista também destaca que o mercado passa por um período de reajuste nos preços, após momentos de estabilidade ou retração. Segundo Galvão, o movimento é direcionado à valorização dos ativos imobiliários e à necessidade de recomposição de rentabilidade por parte dos proprietários.

Além disso, o próprio mês de maio tem influência no comportamento do mercado, conforme aponta o gerente. "Tradicionalmente, ele concentra renovações contratuais e maior entrega no portfólio de locações. Isso contribui para variações positivas nos valores, principalmente nos bairros mais demandados da cidade."

Aumento dos preços

Nos últimos 12 meses, a variação no segmento de compra de imóveis foi de +20,37%, conforme divulgado no dia 2 de julho, em resultado de levantamento do índice FipeZap .

Nos últimos resultados, o índice analisou 34.499 anúncios de vendas de imóveis residenciais em Salvador e o último preço médio registrado foi de R$ 7.534 /m². Isso significa que um imóvel de 50 m² foi vendido, em média, na capital baiana por R$ 376.700.

Apesar disso, entre as capitais, o preço médio dos imóveis residenciais em Salvador é o 15º mais caro, menor do que os registrados em: Vitória, Florianópolis, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Maceió, Fortaleza, Recife, São Luís, Belém, Goiânia e João Pessoa.