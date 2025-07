"Vampetaço": brasileiros enviam nude de ex-jogador em protesto contra Trump

Campanha conhecida como "vampetaço" voltou com força total nas redes - Foto: Reproduçãp / Redes Sociais

O ex-jogador Vampeta, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, virou símbolo involuntário de uma das formas mais bem-humoradas de protesto digital já vistas no país. A imagem dele nu, publicada em uma edição de 1999 da extinta revista G Magazine, é usada por internautas para “invadir” perfis de personalidades consideradas hostis ao Brasil, movimento apelidado de “vampetaço”.

O novo capítulo da campanha foi desencadeado na última quarta-feira, 10, quando Trump, por meio de sua rede social Truth Social, anunciou que a partir de 1º de agosto aplicará uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros. Na justificativa, o ex-presidente atribuiu a decisão à suposta postura injusta do Brasil nas relações comerciais com os EUA e, de forma indireta, ao Supremo Tribunal Federal (STF) por suas decisões envolvendo Jair Bolsonaro (PL).

Vampetaço contra o Trump já! pic.twitter.com/FXrrS7AKg6 — Aquariano Suassuna (@Reset_cgn) July 10, 2025

Com a ausência de Trump na rede X (antigo Twitter), os brasileiros adaptaram a estratégia: começaram a enviar a famosa foto de Vampeta nu diretamente para o e-mail oficial da Casa Branca, transformando o protesto em um ato transcontinental.

VAMPETAÇO NO DONALD TRUMP!!!!! pic.twitter.com/f3W8i8jtxY — Jo Jo Jo (@JozeanaR) July 10, 2025

Vampeta como símbolo de resistência online

Essa, no entanto, não é a primeira vez que o "vampetaço" é usado como forma de protesto. Em 2023, a campanha ressurgiu com força após os ataques racistas sofridos por Vini Jr., do Real Madrid, por parte de torcedores do Valência, na Espanha. Na época, internautas brasileiros bombardearam perfis do clube espanhol com as imagens de Vampeta, em um gesto de repúdio e solidariedade ao jogador.

Contra neonazismo: ataque virtual a Varg Vikernes

Outro episódio emblemático ocorreu anos antes, quando Varg Vikernes, ex-integrante das bandas Burzum e Mayhem e figura conhecida por seu envolvimento com o neonazismo, incluiu o Brasil em uma lista dos países que mais desprezava. Em resposta, usuários brasileiros transformaram suas publicações em mural para o vampetaço, mais uma vez usando o ícone do futebol como instrumento de escárnio.