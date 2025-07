Overdose coletiva de fentanil deixa 25 pessoas internadas

Devido à gravidade da situação, ruas foram interditadas - Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Um grave episódio de overdose em grupo provocou a mobilização de diversas autoridades em Baltimore, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira, 10. Segundo o jornal The New York Times, ao menos 25 pessoas foram internadas após consumirem substâncias ainda não oficialmente identificadas. Até o momento, não há registro de mortes.

As ocorrências aconteceram no bairro de Penn North e geraram uma resposta emergencial envolvendo equipes médicas, policiais e órgãos estaduais. Devido à gravidade da situação, ruas foram interditadas enquanto socorristas realizavam buscas em becos e residências próximas, temendo encontrar novas vítimas

Embora o Departamento de Saúde de Baltimore tenha confirmado a ocorrência de múltiplas overdoses, o órgão não divulgou números oficiais. Fontes locais, como o jornal The Banner, apontam o fentanil como a droga responsável pelos casos.

No dia seguinte ao surto, agentes da polícia continuavam patrulhando a área e investigando possíveis pontos de origem da substância. O caso reacende o alerta sobre a crise de drogas que atinge Baltimore, justamente um dia após a realização da primeira audiência pública do Conselho Municipal sobre o tema.

Dados recentes revelam a dimensão do problema: entre 2018 e 2023, aproximadamente 6 mil pessoas morreram por overdose na cidade. Somente no ano passado, 1.043 mortes foram atribuídas ao uso de drogas e álcool — sendo 921 delas associadas diretamente ao fentanil, de acordo com informações do próprio Departamento de Saúde municipal.