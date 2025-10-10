Menu
ENTRETENIMENTO
FRAGMENTOS DE SAMBA

Samba: grupo baiano lança feat com indicado ao Grammy 2025

Faixa autoral, disponível nas plataformas digitais a partir desta sexta, 10, celebra o amor não-monogâmico

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

10/10/2025 - 14:49 h
Grupo Fragmentos de Samba (composto por Baddel, Davi Andrade, Vieira, Ágatha e Tony Santos)
Grupo Fragmentos de Samba (composto por Baddel, Davi Andrade, Vieira, Ágatha e Tony Santos)

O grupo baiano Fragmentos de Samba acaba de lançar a música "Além", que conta com a participação do cantor pernambucano Fitti. O artista foi recentemente indicado ao Latin Grammy 2025 na categoria de 'Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa'.

Cantor pernambucano Fitti
Cantor pernambucano Fitti | Foto: Divulgação

A faixa autoral, disponível nas plataformas digitais a partir desta sexta, 10, celebra o amor não-monogâmico. A letra, que surgiu de uma poesia de Baddel, um dos fundadores e vocalistas do grupo, propõe uma visão do amor baseada na liberdade, no diálogo, na admiração e no companheirismo, em vez da exclusividade.

O processo criativo da música foi coletivo, espelhando os valores de escuta e liberdade que estão no cerne das relações não-monogâmicas.

Nova fase

"Além" é o primeiro de uma série de seis novos singles e uma poesia que farão parte do próximo disco do Fragmentos de Samba, segundo Baddel.

“O lançamento marca uma nova fase para a banda, que usa o samba como uma forma de reflexão e transformação social. As futuras composições do grupo irão abordar temas como racismo, ancestralidade, presença digital, diversidade e respeito às diferentes existências”, explica o vocalista. .

Ainda segundo Baddel, Fragmentos de Samba, fundado em 2022 em Salvador, surgiu de uma roda de samba que reunia artistas locais após a pandemia. Atualmente, o grupo é composto por Baddel, Davi Andrade, Vieira, Ágatha e Tony Santos e vem conquistando um púbico fiel, lotando os eventos do grupo.

Tags:

Bahia feat samba

