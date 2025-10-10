CONTOU TUDO!
Ex-amante de cantor baiano expõe affair com Caio Castro
A famosa contou detalhes sobre a relação com o ator
Por Franciely Gomes
Kamila Simioni abriu o jogo e revelou que já viveu um affair com o ator Caio Castro. A influenciadora contou que ficou apenas uma vez com o artista e afirmou que ele faz sexo contracenando.
“Ficamos uma vez só, mas valeu a pena”, disse ela em entrevista ao podcast ‘Sem Filtro’, reforçando que possui uma forte química com o artista e que ele é um homem intenso na vida e na cama.
Atualmente, Caio namora a influenciadora e ex-atriz Vitória Bohn. Os dois estão juntos há alguns meses e assumiram publicamente o romance em julho deste ano, com um post nas redes sociais.
Vale lembrar que Kamila ficou conhecida por seu envolvimento extraconjugal com o cantor baiano Tony Salles, que é casado com a dançarina Scheila Carvalho, ex-morena do grupo ‘É O Tchan’.
