CONTOU TUDO!

Ex-amante de cantor baiano expõe affair com Caio Castro

A famosa contou detalhes sobre a relação com o ator

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

10/10/2025 - 15:16 h
O famoso e a moça ficaram uma vez
O famoso e a moça ficaram uma vez -

Kamila Simioni abriu o jogo e revelou que já viveu um affair com o ator Caio Castro. A influenciadora contou que ficou apenas uma vez com o artista e afirmou que ele faz sexo contracenando.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Kamila Simioni (@simioniofc)

“Ficamos uma vez só, mas valeu a pena”, disse ela em entrevista ao podcast ‘Sem Filtro’, reforçando que possui uma forte química com o artista e que ele é um homem intenso na vida e na cama.

Atualmente, Caio namora a influenciadora e ex-atriz Vitória Bohn. Os dois estão juntos há alguns meses e assumiram publicamente o romance em julho deste ano, com um post nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Caio Castro (@caiocastro)

Vale lembrar que Kamila ficou conhecida por seu envolvimento extraconjugal com o cantor baiano Tony Salles, que é casado com a dançarina Scheila Carvalho, ex-morena do grupo ‘É O Tchan’.

