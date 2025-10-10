Menu
ENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Para Virginia? Vini Jr. faz gol e manda beijo após goleada; assista

Atacante marcou um dos gols no jogo do Brasil contra a Coreia do Sul

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

10/10/2025 - 12:17 h
Imagem ilustrativa da imagem Para Virginia? Vini Jr. faz gol e manda beijo após goleada; assista
-

O atacante da seleção brasileira Vinicius Jr. marcou um dos gols da goleada contra Coreia do Sul em amistoso para o Copa do Mundo 2026. O jogo aconteceu em Seul e o jogador marcou o quinto gol da partida.

O craque entrou na área com velocidade, cortou o zagueiro adversário e jogou a bola para o fundo do gol. Na comemoração, o atacante olhou diretamente para uma câmera e mandou um beijo. O gesto viralizou nas redes sociais como sendo uma homenagem para sua ex-affair Virginia Fonseca.

Eles terminaram a relação nesta semana após mensagens do jogador para outra mulher serem divulgadas.

O atacante da Seleção publicou um pedido de desculpas para Virginia. Em resposta, ela afirmou que é preciso dar "tempo ao tempo".

Em texto publicado nos stories do Instagram nesta quarta (8), o craque do Real Madrid admitiu que "se descuidou", afirmando ainda que, por mais que ele e Virginia "não fossem um casal, existia uma conexão sincera".

Confira o texto na íntegra:

Imagem ilustrativa da imagem Para Virginia? Vini Jr. faz gol e manda beijo após goleada; assista
| Foto: Reprodução | Instagram @vinijr

Assista:

Tags:

gol selção brasileira vini jr

x