ENTRETENIMENTO
Para Virginia? Vini Jr. faz gol e manda beijo após goleada; assista
Atacante marcou um dos gols no jogo do Brasil contra a Coreia do Sul
Por Bernardo Rego
O atacante da seleção brasileira Vinicius Jr. marcou um dos gols da goleada contra Coreia do Sul em amistoso para o Copa do Mundo 2026. O jogo aconteceu em Seul e o jogador marcou o quinto gol da partida.
O craque entrou na área com velocidade, cortou o zagueiro adversário e jogou a bola para o fundo do gol. Na comemoração, o atacante olhou diretamente para uma câmera e mandou um beijo. O gesto viralizou nas redes sociais como sendo uma homenagem para sua ex-affair Virginia Fonseca.
Leia Também:
Eles terminaram a relação nesta semana após mensagens do jogador para outra mulher serem divulgadas.
O atacante da Seleção publicou um pedido de desculpas para Virginia. Em resposta, ela afirmou que é preciso dar "tempo ao tempo".
Em texto publicado nos stories do Instagram nesta quarta (8), o craque do Real Madrid admitiu que "se descuidou", afirmando ainda que, por mais que ele e Virginia "não fossem um casal, existia uma conexão sincera".
Confira o texto na íntegra:
Assista:
Vinicius Jr mandando beijinho de desculpa para Virginia.— REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) October 10, 2025
DESCULPA ELE, TIGRESA
pic.twitter.com/AB3rwAfXCm
